Сколько стоит месяц жизни в Чехии: расходы беженцев

Чехия занимает третье место в Европе по числу украинских беженцев. Эта страна считается финансово доступной при высоком уровне жизни.

Сколько средств нужно беглецам от войны в этой стране в месяц, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Двум людям в месяц на жизнь нужно от 1300 евро

Издание провело базовые расчеты расходов и обнаружило, что семье из двух человек месяц жизни в Чехии обойдется в 32-35 тысяч крон (1327-1451 евро).

В частности, расходы на продукты питания составят около 8000 крон (332 евро), аренда квартиры с коммунальными услугами – 20000 крон (830 евро).

На базовую одежду, средства гигиены, связь, проездной, расходы на ребенка в школе или в саду – еще примерно 5 000 крон (207 евро).

Такие расходы у среднестатистических людей, не имеющих бесплатного социального жилья и не относящихся к категории уязвимых людей.

Если семья будет содержать собственный транспорт, питаться в ресторанах, покупать качественную обувь и одежду, тратить на развлечения и образование, то расходы на месяц могут быть вдвое больше.

Фото: Улицы в Праге (pixabay.com)

Какие "мелкие" расходы следует учесть беженцам

Бесплатное медицинское страхование в Чехии беженцы получают только первые 150 дней. После этого оплачивать страхование нужно самостоятельно. Для лиц без налогооблагаемого дохода – это 2336 крон (96 евро), для самозанятых людей – 2722 крон (113 евро).

Приехавшим в Чехию на автомобиле следует учитывать, что средняя стоимость бензина и дизеля в стране колеблется в пределах 40 крон (1,66 евро) за литр.

Стоимость проездного билета в общественном транспорте для украинцев со временной защитой – 165 крон (6,85 евро) в месяц.

Мобильная связь, домашний интернет – 300-600 крон (12,5-25 евро).

На средства гигиены семья из двух человек могут потратить примерно от 300 до 800 крон (12,5-33 евро).

Фото: Временное размещение украинских беженцев в Чехии (gettyimages.com)

На какие социальные выплаты могут рассчитывать беженцы

С 1 июля в Чехии изменилась система социальной поддержки украинских беженцев. Теперь украинцы со временной защитой могут рассчитывать на комплексную финансовую помощь, включающую расходы на жизненные нужды и жилье. Отдельных выплат не будет. Податься можно всей семьей, проживающей в Чехии вместе.

С первого месяца беженцы получают следующие выплаты:

ребенок до 18 лет – 3490 крон;

ребенок от 6 до 10 лет – 1,2 пособия (4 188 крон);

взрослый – 4 860 крон;

люди с инвалидностью будут получать 1,5 пособия по возрасту: ребенок до 18 лет – 5 235 крон, взрослый – 7 290 крон.

Через 150 дней (5 месяцев) с момента предоставления защиты, беженцы получают 3130 крон. То есть, семья из двух человек будет получать пособие в 260 евро в месяц.

Напомним, мы писали, какие перемены готовят в Чехии для украинцев после войны.

Также сообщалось, кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии.

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