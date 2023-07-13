На сколько дней можно выехать из Чехии без потери временной защиты: объяснение

Украинские беженцы летом чаще интересуются возможностью навестить родных в Украине, но боятся потерять статус временной защиты в случае длительного отсутствия.

На сколько дней можно выезжать из Чехии, чтобы не потерять убежище, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

На официальной странице Министерства внутренних дел Чехии указано, что временную защиту не отменяют, если человек выезжает на длительный период времени. Но поездки за пределы Чехии на более чем 10 рабочих дней могут повлиять на отдельные льготы:

социальное жилье;

предоставление финансовой помощи;

место в школе для ребенка;

медицинскую страховку.

"Беженцы могут поехать в Украину на срок, который крайне необходим для решения личных дел. Этот период не должен быть непропорционален продолжительности разрешенного пребывания. Временная защита была предоставлена как защита от конфликта, поэтому мы не рекомендуем путешествовать к местам войны", – сообщили изданию в МВД Чехии.



Если человек планирует уехать из Чехии навсегда, то министерство рекомендует отменить временную защиту.

Напомним, мы писали, что будет ждать беженцев из Украины в Чехии с 1 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.