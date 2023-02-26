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Отмены тысяч рейсов. В ЕС предупреждают о проблемах с транспортом: причины

Фото: Самолеты в аэропорту Хитлоу в Британии (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Несколько европейских стран столкнутся с массовыми забастовками в различных секторах. Все они затронут сферу транспорта: путешественников предупреждают о возможных перебоях с транспортом и призывают проверять информацию об их поездках

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

В частности, французские профсоюзы объявили, что 7 марта состоится забастовка против пенсионной реформы, во время которой работники различных сфер могут не выйти на работу. Это вызовет серьезные сбои, а также задержки или отмены сотен рейсов.

"Несколько профсоюзов призвали к межсекторальной забастовке и демонстрациям по всей Франции во вторник, 7 марта. Забастовка может начаться вечером и продолжаться до следующего утра", — говорится в заявлении организаторов акции.

Кроме того, почти 1000 офицеров пограничных войск Великобритании недавно несколько раз покидали свои рабочие места во время забастовок. Это вызвало хаос в терминале Еворотоннеля (тоннель под Ла-Маншем), а также в портах Кале и Данкин.

Фото: Путешественников предупреждают о задержках поездов и авиарейсов в Португалии, Британии и других странах (на фото - поезд TGV Eurostar между Францией и Британией - wikipedia.org)

Посетителям Италии также рекомендуется проверить даты поездки, поскольку ожидается, что забастовка сотрудников транспорта нарушит движение транспорта и этой в стране. Сотрудники заправок в Италии вышли на улицы, чтобы выразить свою обеспокоенность высокими ценами на бензин, поэтому в стране могут возникнуть перебои с транспортом.

Кроме того, тысячи рейсов в Португалию и из Португалии могут быть отменены, поскольку работники авиакомпаний выходят на протесты и призывают к улучшению условий труда и повышению заработной платы. В стране заявили, что работают над планом на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы уменьшить влияние забастовок на пассажиров: предлагают повторное бронирование рейсов и получение возмещения.

Отметим, флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa запланировал отмену около 34 000 рейсов на летний сезон из-за нехватки персонала.

Также ранее масштабная забастовка парализовала аэропорты Германии.

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