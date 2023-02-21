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Кадровый дефицит. В Европе отменяют 34 тысячи рейсов: причины

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Вторник 21 февраля 2023 15:35
Кадровый дефицит. В Европе отменяют 34 тысячи рейсов: причины Фото: Самолет авиакомпании Lufthansa (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa запланировал отмену около 34 000 рейсов на летний сезон из-за нехватки персонала.

Утвержденное летнее расписание на 2023 год компания скорректировала в связи со проблемами авиаотрасли страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Компания Lufthansa заявила, что всех пассажиров, рейсы которых могут попасть "под сокращение", проинформируют заранее, чтобы отмена в последнюю секунду не вызвала неудобств. Так каждый может принять альтернативные меры, а также скорректировать свои планы поездок.

Кроме проблемы нехватки персонала, Lufthansa также пострадала от забастовки персонала в прошлую пятницу.

Из-за однодневной забастовки17 февраля, объявленной профсоюзом Ver.di во Франкфурте, Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге, Дортмунде, Ганновере и Бремене, Lufthansa была вынуждена отменить более 1300 рейсов.

Кадровый дефицит. В Европе отменяют 34 тысячи рейсов: причиныФото: Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта (gettyimages.com)

"Мы не являемся стороной коллективных переговоров – тем не менее, и наши гости, и мы массово затронуты. Более 1300 отмен рейсов только авиакомпаний Lufthansa Group еще раз показывают, насколько уязвима система воздушного транспорта для забастовок", – отметил член исполнительного совета Lufthansa Майкл Ниггеманн.

Пассажиры, пострадавшие от этой забастовки, были проинформированы об отмене. Lufthansa заявила, что предоставила альтернативные решения – билеты на поезд, талоны на питание и ночлег для пострадавших пассажиров.

Напомним, мы писали, почему авиакомпания Lufthansa отменяла внутренние рейсы в Германии.

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