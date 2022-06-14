В Європі - масові затримки та скасування рейсів: у чому причина

Lufthansa скасує близько 900 рейсів до Мюнхена і Франкфурта в липні

Більшість аеропортів Європи готуються до скасувань і затримок рейсів цього літа.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на авіапортал Aviation.

Недавні затримки і скасування в аеропортах Німеччини через кадрові проблеми навряд чи припиняться найближчим часом, заявив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг німецьким ЗМІ.

Однак затримки рейсів будуть влітку не тільки в Німеччині, прогнозують експерти. Така ситуація торкнеться й інших аеропортів Європи.

"Ситуація з повітряним рухом в Європі — величезна проблема для всіх", — сказав міністр.

На думку експертів, основна причина скасувань і затримок рейсів — брак персоналу після локдауну навіть після того, як у Європі зняли практично всі обмеження.

"Це тільки початок". Флагманський перевізник Німеччини скасує 900 рейсів

У німецькій профспілці оголосили, що брак персоналу на контрольно-пропускних пунктах, реєстрації та обробці багажу вже негативно позначилася на великих аеропортах, такі як Франкфурт, Гамбург, Берлін і Дюссельдорф.

А в Lufthansa заявили, що планують скасувати близько 900 рейсів до Мюнхена та Франкфурта у липні.

Фото: Труднощі торкнулися й національного перевізника Німеччини — авіакомпанію Lufthansa (wikimedia.org)

"Це літо буде хаотичним. Підтверджені скасування рейсів — це тільки початок. Ситуація розвивалася з роками, а коронавірус став останньою краплею", — сказала виданню Augsburger Allgemeine провідний експерт профспілки Ver.di та заступник голови наглядової ради Lufthansa Крістін Беле.

Причина — "вимушена конкуренція" в аеропортах і пов'язана з цим економія витрат на персонал від 30 до 40% "за рахунок дешевих тарифів і аутсорсингу послуг дешевшим постачальникам", додала Беле.

"Тимчасова ізоляція в аеропортах також призвела до неповного робочого дня і звільнень. Багато співробітників шукали іншу роботу. Цього персоналу зараз катастрофічно не вистачає, особливо коли кількість бронювань знову стрімко зростає. Драматична ситуація", — звернула увагу вона.

Представниця профспілки вимагає, щоб наземне обслуговування аеропортів та інші послуги знову поновилися, і на роботу взяли персонал, який раніше скоротили.

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