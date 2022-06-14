ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Європі - масові затримки та скасування рейсів: у чому причина

Новость на русском →
Вівторок 14 червня 2022 11:31
В Європі - масові затримки та скасування рейсів: у чому причина Фото: Європу влітку чекають скасування рейсів (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Lufthansa скасує близько 900 рейсів до Мюнхена і Франкфурта в липні

Більшість аеропортів Європи готуються до скасувань і затримок рейсів цього літа.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на авіапортал Aviation.

Недавні затримки і скасування в аеропортах Німеччини через кадрові проблеми навряд чи припиняться найближчим часом, заявив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг німецьким ЗМІ.

Однак затримки рейсів будуть влітку не тільки в Німеччині, прогнозують експерти. Така ситуація торкнеться й інших аеропортів Європи.

"Ситуація з повітряним рухом в Європі — величезна проблема для всіх", — сказав міністр.

На думку експертів, основна причина скасувань і затримок рейсів — брак персоналу після локдауну навіть після того, як у Європі зняли практично всі обмеження.

"Це тільки початок". Флагманський перевізник Німеччини скасує 900 рейсів

У німецькій профспілці оголосили, що брак персоналу на контрольно-пропускних пунктах, реєстрації та обробці багажу вже негативно позначилася на великих аеропортах, такі як Франкфурт, Гамбург, Берлін і Дюссельдорф.

А в Lufthansa заявили, що планують скасувати близько 900 рейсів до Мюнхена та Франкфурта у липні.

В Європі - масові затримки та скасування рейсів: у чому причина

Фото: Труднощі торкнулися й національного перевізника Німеччини авіакомпанію Lufthansa (wikimedia.org)

"Це літо буде хаотичним. Підтверджені скасування рейсів — це тільки початок. Ситуація розвивалася з роками, а коронавірус став останньою краплею", — сказала виданню Augsburger Allgemeine провідний експерт профспілки Ver.di та заступник голови наглядової ради Lufthansa Крістін Беле.

Причина — "вимушена конкуренція" в аеропортах і пов'язана з цим економія витрат на персонал від 30 до 40% "за рахунок дешевих тарифів і аутсорсингу послуг дешевшим постачальникам", додала Беле.

"Тимчасова ізоляція в аеропортах також призвела до неповного робочого дня і звільнень. Багато співробітників шукали іншу роботу. Цього персоналу зараз катастрофічно не вистачає, особливо коли кількість бронювань знову стрімко зростає. Драматична ситуація", — звернула увагу вона.

Представниця профспілки вимагає, щоб наземне обслуговування аеропортів та інші послуги знову поновилися, і на роботу взяли персонал, який раніше скоротили.

Нагадаємо, ми писали, що чекає авіацію Росії на тлі західних санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Маленков
Українофоб чи киянин-патріот. Що робити зі спадщиною Булгакова у столиці
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Всі точки зору