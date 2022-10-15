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Штрафы до 500 злотых. Что нужно знать о сборе грибов в Польше

Фото: Грибная пора в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше, как и в Украине, грибной сезон в разгаре. В лесах можно найти большинство известных нам грибов – белые, польские, опята.

Впрочем, за неправильный сбор грибов в Польше могут оштрафовать. Что нужно учитывать во время тихой охоты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Собирать грибы в Польше не запрещено. Многие из наших сограждан не обходят такой отдых вниманием, некоторые приглашают даже в грибные туры с выездом из больших городов.

Но следует учитывать, что полиция или лесная охрана может выписать штраф от 20 до 500 злотых.

Фото: Грибы опята (unsplash.com/komarov-egor)

Финансовое взыскание может быть применено в следующих случаях:

  • если собирать грибы на участке, на котором деревья не доросли до 4 м;
  • если заходить на семенные и исследовательские хозяйства;
  • или в охотничьи угодья;
  • если собирать грибы на территории частного леса;
  • в заповедниках и национальных парках;
  • военных районах.

Фото: Тропа в Татрах, рядом с курортом Закопане (unsplash.com/piotr-musiol)

Еще лесной охране может не понравиться "вандализм" грибников – например, оштрафовать могут за уничтожение грибов и грибниц. Также, за:

  • мусор;
  • отпугивание и уничтожение диких животных, птиц;
  • разрушение муравейников;
  • умышленное повреждение леса.

Автомобилистам также следует учесть, что за заезд в лес также выпишут немалый штраф. Нельзя ставить машину на стоянку в непредвиденных для этого местах.

Напомним, мы писали, как получить помощь новоприбывшим беженцам в Польше.

Также мы рассказывали, на что можно тратить деньги от Jobcenter в Германии.

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