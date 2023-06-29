Штраф от 46 евро. Какие нормы провоза багажа действуют в самолетах Ryanair в 2023 году

Лето – период активных путешествий, которые зачастую удобнее совершать самолетом. При полетах с бюджетными авиакомпаниями стоит учитывать ограничения по провозу багажа.

Какие нормы ручной клади действуют у лоукостера Ryanair, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Какую ручную кладь можно провозить: параметры

В самолет Ryanair можно брать один предмет с размерами до 40х25х20 см без ограничений по весу. Чтобы провезти больше ручной клади, нужно докупить услугу приоритетной посадки Priority. Тогда на борт можно будет взять и стандартную ручную кладь с габаритами до 40х25х20 см и дополнительную сумку с габаритами до 55х40х20 см весом до 10 кг.

Если оформить услугу Priority во время бронирования авиабилета, она будет стоить дешевле – 6-30 евро. В более дорогие тарифы Regular и Flexi Plus она уже включена.

В салон самолета Ryanair разрешается брать сумку, чемодан, портфель, фотоаппарат и другие вещи. Авиаперевозчик измеряет ручную кладь с помощью весов и калибраторов у выходов на посадку.

Если габариты или вес ручной клади превышены, сотрудники Ryanair не пустят пассажира на борт. В таких случаях необходимо будет заплатить штраф и сдать ручную кладь в багаж. Размер штрафа у выхода на посадку "gate bag fee" начинается от 45,99 евро за один чемодан.

Фото: У Ryanair штрафуют за лишний багаж (unsplash.com/ludomil-sawicki)

Что нужно знать об особенностях провоза вещей

В самолет Ryanair можно взять ноутбук как ручную кладь. При этом отдельно сумку взять будет нельзя, если в билете включен только один предмет ручной клади. В таком случает ноутбук можно упаковать в сумку.

Провоз жидкостей в ручной клади Ryanair не регулирует. Нормы применяют в аэропортах. Стандартные правила в Европе позволяют провозить в ручной клади жидкости в емкостях до 100 мл до 10 шт. Их нужно запаковать в прозрачный пакет и показать на контроле безопасности.

Однако есть и исключения – например, с 28 июня 2023 года аэропорт Хельсинки разрешил пассажирам везти до 2 л жидкости в салоне самолета.

Также Ryanair не регулирует провоз сигарет в ручной клади в самолете. Но пассажирам стоит помнить, что курение на борту авиалайнеров запрещено.

При этом страны разрешают ввозить ограниченное количество сигарет. Чтобы проверить нормы, нужно в строке поиска ввести название страны на английском и фразу "cigarettes entry requirements".

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