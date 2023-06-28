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Аэропорт Хельсинки разрешил провозить жидкости в салоне самолетов: сколько можно взять

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Среда 28 июня 2023 16:32
Аэропорт Хельсинки разрешил провозить жидкости в салоне самолетов: сколько можно взять Фото: Аэропорт Хельсинки (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В аэропорту финской столицы Хельсинки снимают ограничения на провоз жидкостей в самолетах. Новые правила начнут применять с 28 июня.

Теперь каждый пассажир, который вылетает из Хельсинки, сможет взять с собой в салон до 2 л жидкости, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В аэропорту Хельсинки на контроле безопасности перестанут ограничивать пассажиров в провозе жидкостей в салоне самолета – вместо емкостей до 100 мл можно будет взять большую тару до 2 л жидкости, например, две литровые бутылки воды.

Снятие ограничений стало возможным благодаря установке в терминале сканеров на основе компьютерной томографии. Они проверяют багаж пассажиров на наличие опасных веществ и позволят не вынимать электронику и жидкости из ручной клади.

Похожие технологии используют только несколько аэропортов в Евросоюзе и США, уточнил оператор аэропорта Finavia.

Провоз большого количества жидкости будет разрешен только пассажирам, которые начинают свое путешествие из Хельсинки, но при транзитном контроле будут применяться прежние правила безопасности – емкости до 100 мл в прозрачном пакете объемом до 1 л.

Аэропорт Хельсинки разрешил провозить жидкости в салоне самолетов: сколько можно взятьФото: Пассажирка в аэропорту Хельсинки (facebook.com/finavia)

Такие ограничений ввели в аэропортах по всему миру еще в 2006 году после раскрытия запланированного теракта в Великобритании. Тогда террористы собирались пронести в самолет жидкости и смешать их для получения взрывчатки.

Между тем, пассажиров одной из авиакомпаний будут анонимно взвешивать перед рейсом.

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