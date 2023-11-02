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Шторм приближается. В аэропортах Нидерландов отмененили сотни рейсов

Фото: Аэропорт Схипхол в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Нидерландах отменены сотни авиарейсов в аэропорту Схипхол из-за приближающегося разрушительного шторма "Киран". Также отменили рейсы в аэропорту Роттердам-Гаага.

Шторм со скоростью ветра до 110 км/ч уже бушует во Франции и Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

В аэропорту Схипхол отменили сотни авиарейсов из-за приближающегося к стране шторма. Стихия уже наносит ущерб в Британии и Франции, где порывы ветра достигали 210 км/ч. Авиакомпания KLM отменила все рейсы с 12 часов дня. Авиарейсы также отменены в аэропорту Роттердам-Гаага.

Оранжевый уровень опасности с порывами ветра до 110 км/ч распространяется на провинцию Зеландия, где изменили движение поездов, на прибрежные районы Северной и Южной Голландии и на запад от района Вадден.

Также отменила некоторые рейсы судоходная компания, плавающая во Влиланд и Тершелинг. Пока без изменений в паромном сочетании с Текселем, Амеландом и Схермонникугом.

Напомним, мы писали, что в Европе продолжаются забастовки работников аэропортов, что может привести к отмене авиарейсов.

Также путешественников предупреждают о риске поездки в страну ЕС. Из-за риска теракта могут эвакуировать аэропорты и другие места.

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