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Забастовки в октябре. Где отменят авиарейсы в Европе

Пятница 13 октября 2023 12:21
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Забастовки в октябре. Где отменят авиарейсы в Европе Фото: Аэропорт Парижа (facebook.com/parisaeroport)
Автор: Ольга Маджумдар

В Европе продолжаются забастовки работников аэропортов, что может привести к отмене авиарейсов.

Пассажиров, следующих во Францию и Испанию, предупреждают о возможных проблемах с перелетами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

13 октября в аэропортах Парижа и Марселя должны отменить значительную часть рейсов из-за забастовки профсоюзов, требующих повышения зарплат. В парижском аэропорту Орли не будут выполняться 40% рейсов, в Бове – 15%, в аэропорту Марсель-Прованс – до 25%. Власти предупредили, что короткомагистральные рейсы могут больше пострадать в этот период.

Также работники парижского метро также могут продлить забастовку до конца октября. Члены профсоюза FO-RATP угрожали выйти на забастовку из-за отсутствия дополнительной оплаты труда машинистов во время чемпионата мира по регби.

Также позже в октябре могут провести забастовку сотрудники службы безопасности в аэропорту Аликанте-Эльче (Испания). Работники будут бастовать по 15 октября, затем вернутся к забастовке 17 октября и с 20 по 22 октября. Также запланированы даты проведения протеста на 24, 27-29 октября. Ранее было объявлено, что эти забастовки продолжатся в ноябре, декабре и январе.

Между тем, задержки авиарейсов в Европе увеличились в 5 раз по сравнению с прошлыми годами. Пропускная способность воздушного пространства Европы не успевает за спросом.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работу, несмотря на военную ситуацию в стране. Рейсы выполняют все израильские и некоторые международные авиакомпании.

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