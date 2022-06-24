Шість виплат. Скільки отримують українські біженці у Чехії

У Чехії, як і в більшості інших країн ЄС, українці, що рятуються від війни, мають право на виплати від держави.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, на які виплати варто розраховувати українцям у цій країні.

Які виплати передбачені для українців у Чехії

Після отримання візи тимчасового захисту в Чехії всім українським біженцям виділяється допомога в розмірі 5 тисяч крон (близько 200 євро). Виплати проводять через Бюро праці (Úrad práce ČR).

Першу виплату проводять всім автоматично після пред'явлення паспорта та гуманітарної візи (vízum strpenie). За наступною допомогою зможуть звернутися тільки ті люди, які знаходяться у важкій фінансовій ситуації (непрацевлаштовані й ті, у яких немає майна в Чехії), але не більше ніж п'ять разів.

Фото: Нещодавно центр допомоги біженцям в Празі припинив роботу, проте можна звернутися в інші регіони країни (unsplash.com)

Виходить, в цілому біженці отримають право на шість гуманітарних виплат по 5000 крон. Через півроку, хто все ще потребує біженства, зможуть продовжити отримувати державну підтримку, але вже в рамках стандартної соціальної допомоги.

Зверніть увагу. Вищевказані виплати припинять нараховувати за умови, якщо українці вже отримують від держави безкоштовне житло, харчування та засоби гігієни.

Також з 15 на 16 червня в Празі закрили центр допомоги біженцям. Замість цього їх прийматимуть в інших регіонах країни.

Згідно з прийнятим раніше законом, програма прийому українців повинна функціонувати і далі. Діятиме система заходів під назвою Lex Ukraine: вона зобов'язує адміністративні органи Чехії надавати українцям тимчасове житло, а орендодавцям платитимуть за це від 200 до 350 крон.

Чи складно українцям знайти роботу в країні

У Чехії все частіше звучать заклики до того, щоб українці активніше шукали роботу: тоді навантаження на державу зменшиться, а біженці зможуть самі себе забезпечувати.

За офіційними даними, з початком повномасштабної війни Чехія видала українським біженцям понад 370 тисяч віз тимчасового захисту. Це дає можливість біженцям перебувати в країні протягом року і отримувати доступ до державного медстрахування, освіти, дає право шукати роботу в країні.

Нещодавно міністр праці та соціальних справ Мар'ян Юречка заявив, що сьогодні в Чехії з тимчасового захисту працюють понад 70 тисяч біженців з України, а кількість самих біженців значно перевищує актуальні вакансії.

Фото: Чехія все ще гостро потребує кваліфікованих кадрів з України (unsplash.com)

Однак аналітики попереджають, що кількість прибуваючих — це "крапля в морі" в порівнянні з потребами ринку праці в Чехії.

"Зараз українські біженці можуть становити не більше 2% робочої сили. Це не ті цифри, які можуть суттєво змінити ситуацію у чеській економіці", — говорить Deutsche Welle Даніель Мюнхен з Центру економічних досліджень та післядипломної освіти в Празі.

Чехія все ще гостро потребує кваліфікованих кадрів з України.

10% українських чоловіків, які працювали в Чехії до війни, поїхали воювати і захищати свою країну, каже глава Торгово-туристичної асоціації Чеської Республіки Томас Пруза.

"Ці люди працювали тут роками. Вони акліматизувалися, отримали високу кваліфікацію і стали цінними старшими співробітниками. Тепер ми повинні спробувати замінити їх новачками, яким потрібно ще вивчити мову і пройти навчання", — сказав він.

Нагадаємо, ми писали, які виплати отримують українці в Естонії.

Також у Польщі з'являться нові виплати для українців.