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Прага закриває центр прийому біженців: де прийматимуть українців у Чехії

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Прага, Вівторок 14 червня 2022 21:27
Прага закриває центр прийому біженців: де прийматимуть українців у Чехії Фото: українських біженців не прийматимуть у Празі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

У ніч з 15 на 16 червня в Празі (Чехія) закриють Регіональний центр сприяння Україні (KACPU), в якому приймають українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеське радіо".

Як заявив віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, після закриття центру в Празі українських біженців реєструватимуть в інших регіонах. За його словами, оформлення документів може стати менш комфортним для прибуваючих.

Він також підкреслив, що всі центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул. Це означає, що може скоротитися години їх роботи в залежності від кількості біженців.

Закриття центру в районі Височани пов'язано з перевантаженістю Праги в порівнянні з іншими регіонами.

Нагадаємо, в травні Чехія посилила правила прийому біженців з України. Норма стосувалася ромів, які крім українського можуть мати угорський паспорт.

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