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У Польщі з'являться нові виплати для українців: що потрібно знати

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Неділя 19 червня 2022 10:13
У Польщі з'являться нові виплати для українців: що потрібно знати Фото: Підтримка України в Кракові (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

700 злотих можна отримувати протягом трьох місяців

Українці в Польщі зможуть отримати ще одну виплату.

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe, що підтримує постраждалих і надає гуманітарну допомогу, зможе виплачувати біженцям по 700 злотих (близько 4593 гривень) і 600 злотих - на кожного іншого члена сім'ї.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

DKH запровадила програму фінансової допомоги, щоб проявити солідарність з українцями, які змушені були через війну виїхали до Польщі.

Передбачено, що ті українці, які подали заявку, отримають виплату в розмірі 700 злотих на 1 людину і 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.

Оскільки бажаючих отримати підтримку дуже багато, DKH ставить в пріоритет найбільш нужденних. Врахуйте, що реєстрація на участь в програмі не гарантує отримання виплати.

Хто може три місяці отримувати 700 злотих

Потрібно відповідати кільком критеріям. Серед них:

  • Ви та ваша сім'я перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року;
  • Ви і ваша сім'я не отримуєте грошову допомогу від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Якщо ви отримуєте виплати від державних структур Польщі, ви все ще можете претендувати на допомогу від Diakonie Katastrophenhilfe;
  • Ви та інші члени вашої родини не працюєте у Польщі й не маєте джерел доходу.
  • Якщо ви підходите під зазначені умови, зверніть увагу на наступні вимоги.

Ви маєте право на допомогу, якщо ви відповідаєте принаймні одному з критеріїв:

  • Ви батько або мати і перебуваєте в Польщі одні;
  • Вам понад 65 років і ви перебуваєте в Польщі без інших родичів;
  • Ви вагітні;
  • Ви утримуєте або піклуєтеся про двох або більше дітей;
  • У члена вашої родини є особливі потреби або хронічні або важкі захворювання.

Які документи потрібні для подачі заявки

Під час особистого візиту в реєстраційний центр треба переконатися що у вас є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Також - документ, в якому вказана дата перетину кордону з Польщею. Зверніть увагу, що кожен член вашої родини повинен особисто з'явитися в центрі і мати відповідні документи.

Зареєструватися на отримання виплати можна за посиланнням, а стежити за оновленням вільних дат для відвідування центру - на сторінці.

Є також безкоштовна гаряча лінія для питань за цією програмою: 800 000 232.

Нагадаємо, в Чехії припинять деякі виплати українцям.

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