Что грозит мужчинам, которые выехали за границу незаконно: объяснение юриста

Во время военного положения в Украине действуют ограничения по пересечению государственной границы. Мужчинам, достигшим призывного возраста, запрещено покидать пределы страны. Выехать за границу может только ограниченная категория граждан при наличии у них документов, которые подтверждают разрешение на выезд.

Правоохранительные органы часто публикуют новости о том, что разоблачили очередную схему незаконного выезда мужчин за границу. Тем, кто содействовал выезду незаконно, грозит уголовная ответственность. А что грозит тем мужчинам, которые воспользовались такой схемой и уже уехали за границу? Об этом TRAVEL РБК-Украина спросило юриста.

Незаконный выезд мужчин за границу: что грозит

Ответственность наступает, когда мужчины выезжают за границу незаконно, когда предлагают за выезд взятку, когда едут с поддельными документами и в других случаях.

За незаконное пересечение границы предусмотрено несколько видов ответственности: административная и уголовная, напоминает РБК-Украина Александр Трегуб, старший юрист БФ "Право на захист".

"Админответственность за пересечение границы вне пунктов пропуска (через лес, реку, в багажнике автомобиля и так далее), предоставление чужого документа при пересечении границы (в том числе паспорта женщины, соответственно переодевшись) предусмотрена статьей 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест", – объясняет собеседник.

Из-за войны в Украине на территориях, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ, разработан порядок въезда и выезда. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Это касается тех, кто решил попасть в Россию через оккупированную территорию, через Крым, через Мелитополь или Запорожье.

"Согласно статье 204-4 КУоАП за пересечение или попытку пересечения линии столкновения или неконтролируемого участка государственной границы Украины любым способом вне контрольных пунктов въезда-выезда или с использованием поддельных документов или содержащих ложные сведения о человеке или без разрешения соответствующих органов власти на таких лиц будет наложен штраф", – добавляет он.

Фото: В суде нужно будет доказать, что мужчина выезжал именно для того, чтобы уклониться от мобилизации (unsplash.com)

Если мужчина решил пересечь границу с поддельными документами, печатями, штампами или бланками, то такие действия будут квалифицироваться по статье 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

"Например, мужчина для пересечения границы использовал поддельный паспорт, где указано, что мужчине 17 лет. Но ему на самом деле уже исполнилось 18. Или едет с поддельными выводами ВЛК о признании непригодным. Ответственность по указанной статье предусмотрена в виде наложения штрафа или ограничения свободы", – отмечает Александр Трегуб.

За предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу для пересечения границы предусмотрена ответственность статьей 369 УК Украины в виде штрафа или лишения свободы сроком до 4 лет. Уголовная ответственность по этой статье наступает, если человек пытается подкупить пограничника.

"Причем ответственность наступает за само предложение дать взятку за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятку. И независимо от того, удалось ли в результате пересечь границу", – говорит юрист БФ "Право на захист".

Во всех случаях незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет их действия могут также квалифицироваться по статье 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период), ведь сегодня чаще всего незаконное пересечение осуществляют именно с целью уклонения от призыва.

Наказание предусматривается в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Но не стоит думать, что кто-либо из мужчин призывного возраста, который пытается незаконно пересечь границу или уже его пересек во избежание мобилизации, автоматически будет попадать под действие статьи 336 УК Украины, говорит юрист.

"Если в суде смогут доказать, что незаконное пересечение границы мужчиной призывного возраста совершено именно с целью уклонения от мобилизации, то есть присутствует субъективная сторона преступления (мотив, умысел), то только тогда такие противоправные действия лица могут квалифицироваться как преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 336 УК Украины", – объясняет Александр Трегуб.

В Украине также запрещается выезд за границу студентов иностранных университетов. Мы писали, выпустят ли их обратно за границу, если те вернутся в Украину по делам.

Также сообщалось, будут ли возвращать в Украину военнообязанных из-за границы.