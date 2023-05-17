Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям: правила

Для многих украинцев, оказавшихся за границей в связи с войной или собирающихся ехать в другую страну, актуален вопрос оформления загранпаспорта для детей.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о правилах оформления паспортных документов.
Получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу имеет право каждый украинец. Этот документ может быть оформлен с рождения.
При этом загранпаспорт оформляется на следующий срок:
Детский загранпаспорт до 16 лет оформляется при подаче заявления-согласия одного из родителей или законного представителя. При этом при достижении 16 лет менять паспорт на новый документ не требуется.
С 16 лет для оформления загранпаспорта можно обращаться лично без родителей, сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.
Для оформления загранпаспорта нужно иметь с собой следующие документы:
Граждане Украины могут иметь два загранпаспорта.
К слову, с 15 мая в Польше родители могут оформить загранпаспорта детям до 14 лет одновременно с оформлением документов для себя. С 12 лет присутствие детей в сервисном центре обязательно, чтобы произвести забор биометрических данных.
Напомним, мы писали, что делать, если потеряли документы за границей.
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