Как сделать доверенность в консульствах в Польше: необходимые документы
Украинцы за границей нередко нуждаются в консульских услугах. К примеру, в нотариальном удостоверении доверенности из-за невозможности приехать в Украину.
Как это сделать гражданам Украины в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Куда обращаться украинцам и какие документы нужно подготовить
Для того чтобы получить в консульском учреждении удостоверение доверенности, нужно подать следующие документы:
- Заполненное заявление (примеры можно скачать на сайтах консульств).
- Проект доверенности в формате doc, docx с редактированием текста. Его нужно выслать на e-mail нужного консульства: konsul.gdansk@gmail.com (в Гданьске); kons5@ukr.net (во Вроцлаве); notariat.plk@gmail.com (в Кракове). В консульство в Варшаве и Люблине проект доверенности вместо отправки на e-mail необходимо принести на флешке.
- Загранпаспорт заявителя с копией первой страницы.
- Копии паспорта гражданина Украины и справки о месте регистрации в Украине.
- Копию идентификационного кода.
- Копии всех страниц с отметками паспорта представителя.
- Документ, подтверждающий родственную связь с представителем –при наличии,
- Документ о временном пребывании на территории Польши (песель, мельдунек, виза, карта побыту);
- Копию документа, подтверждающего право собственности на имущество, если оформляется доверенность на его отчуждение.
В консульское учреждение в Варшаве нужно предоставить по 2 копии документов.
Чтобы оформить доверенность, необходимо записаться в электронную очередь:
- для консульских учреждений Украины в Гданьске, Кракове и Вроцлаве;
- для консульских учреждений в Люблине и Варшаве.
Фото: Украинцы в Польше ( gettyimages.com )
Сколько нужно заплатить консульский сбор
За удостоверение неимущественных доверенностей сбор составляет 125 злотых. За удостоверение имущественных доверенностей (продажа имущества):
- детям, второму из супругов, родителям (при наличии документов, подтверждающих родственную связь) – 125 злотых;
- другим лицам – 250 злотых.
Консульский сбор нужно оплатить картой во время приема.
Поскольку доверенность должна быть внесена в Единый реестр доверенностей, к каждой выдается заявление о регистрации доверенности и дубликата доверенности в Едином реестре доверенностей стоимостью 83 злотых.
Напомним, мы писали, что в Польше меняются условия легального пребывания украинцев.
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