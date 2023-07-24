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64 новых пожара. Огонь охватил уже пять регионов Греции: какая там ситуация

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Понедельник 24 июля 2023 10:56
64 новых пожара. Огонь охватил уже пять регионов Греции: какая там ситуация Фото: Эвакуация туристов на Родосе в Греции (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В воскресенье в Греции возникли 64 новых пожара, всего пожарные силы ликвидировали 82 очага возгораний. Ночью пожарные сражались с огнем в Агиосе, Корфу, Каристосе, Родосе и Иликисе.

Высокий уровень пожарной опасности объявлен в 13 регионах страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на kathimerini.gr.

Какая ситуация в регионах Греции на понедельник

На Родосе огонь переместился к востоку, в сторону Малоны и Массари, но не несет угрозы населенным пунктам. Там продолжают работать сотни пожарных и волонтеров.

На Корфу пытаются остановить пожар, вспыхнувший в воскресенье в районе Перитии на севере острова. Там горит лес и пастбища. Власти выявили признаки поджога в трех разных местах на склонах горы Пантократор.

Из соображений безопасности жителей и туристов вывезли из районов вблизи огня и разместили на стадионе и в муниципальном театре Корфу. Эвакуировали жителей 17 населенных пунктов. Также вывезли людей с пляжа Нисаки на острове Корфу.

Согласно сообщениям, если сегодня пожар будет взят под контроль, жители и туристы вернутся в свои дома и отели.

64 новых пожара. Огонь охватил уже пять регионов Греции: какая там ситуацияФото: Берег на Родосе после пожара (gettyimages.com)

В районе Дервенакия в Эгиалии сильный пожар пытаются тушить 35 машин пожарных служб, два спецсамолета и вертолеты.

Три очага пожаров вспыхнули вчера в полдень в лесной зоне города Каристос на острове Эвия. Эвакуированы 5 населённых пунктов. К тушению привлечены сухопутные войска.

В центральной Греции – Илики, Беотия – пожар еще распространяется на юг.

Чрезвычайный риск пожаров объявлен в 5 регионах

В Министерстве климатических кризисов и гражданской защиты (civilprotection.gov.gr) прогнозируют, что чрезвычайный риск пожара (категория риска 5) будет в понедельник в 5 регионах страны, тогда как очень высокий риск пожара (категория риска 4) – в 8 регионах.

64 новых пожара. Огонь охватил уже пять регионов Греции: какая там ситуацияФото: Лесной пожар в Греции (gettyimages.com)

В частности, очень высокий риск пожара сегодня в таких регионах:

  • Аттика;
  • Центральная Греция (Беотия, Эвия);
  • Пелопоннес (Арголида, Коринфия, Мессиния);
  • Западная Греция (Илия);
  • Южно-Эгейском регионе (Родос).

Риск возникновения пожара (категория риска 4) существует в следующих областях:

  • Северного Эгейского моря (Хиос, Самос Икария);
  • Южного Эгейского моря (Карпатос, Калимнос, Кос);
  • Фессалия (Лариса, Магнезия);
  • Крит;
  • Пелопоннес (Аркадия, Лакония);
  • Ионических островов (Кефалония, Закинф);
  • Западной Греции (Этолоакарнания, Ахайя);
  • Центральной Греции (Фтиотида, Фокида).

На греческом острове Родос из - за лесных пожаров приостановлена работа многих отелей. Около 19 тысяч туристов перевезли в более безопасные места, запланировано 14 эвакуационных авиарейсов.

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