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"Остаться может половина". Какие планы беженцев в Польше, Чехии и Румынии

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 11:56
"Остаться может половина". Какие планы беженцев в Польше, Чехии и Румынии Фото: Украинцы на границе Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Более половины беженцев планируют вернуться в Украину. Такие настроения украинцев в Польше, Чехии и Румынии показал опрос EWL Group.

Сколько наших сограждан могут остаться в странах временного пребывания, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Европейскую правду".

Какие настроения на возвращение среди украинцев в Польше, Чехии и Румынии

Отчет был создан по результатам социологического исследования "Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии", которое проводилось в марте-мае Миграционной платформой EWL, Фондом поддержки мигрантов на рынке труда "EWL" и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета в сотрудничестве с Университетом Масарика Брно и Бухарестским университетом.

Настроения беженцев по отношению к стране временного пребывания, согласно опросу, выглядели так:

  1. Среди беженцев в Польше, (на сегодня статус временной защиты получили 1 409 139 украинцев), планировали вернуться в Украину 58%. Остаться на более длительное время собирались 30% украинцев. Переехать в другие страны хотели 12% бегущих от войны.
  2. В Чехии (статус получили 438 926 украинцев) хотели вернуться в Украину 56% респондентов. На более длительный период времени планировали остаться 24% беженцев. Выехать в другую страну хотели 20% украинцев.
  3. В Румынии (статус защиты попросили 67 064 украинца) желающих возвращаться в Украину было 54%. Остаться в этой стране планировали 28%, еще 18% ответили, что собираются уехать в другую страну.

&quot;Остаться может половина&quot;. Какие планы беженцев в Польше, Чехии и Румынии

Фото: Украинская беженка на границе Польши (gettyimsges.com)

Планы на возвращение не совпадают с реальной миграцией – эксперт

Возвращение беженцев в Украину будет зависеть от многих факторов. Хотя большинство украинцев в этих странах декларировали, что хотят вернуться домой, польский эксперт Ян Малицкий предостерегает воспринимать такие цифры более осторожно.

"История всех миграций, войн и беженства показывает, что человеческие планы никогда не соответствуют действительности. Нынешнее исследование показывает, что аж треть планирует остаться, но останется больше. Этому нас учит история последних двух столетий. Я лично сказал бы, что может остаться даже половина. Когда развеется дым сражений, будем знать больше", – замечает он.

&quot;Остаться может половина&quot;. Какие планы беженцев в Польше, Чехии и Румынии

Фото: Украинские беженцы на границе Румынии (gettyimages.com)

Количество украинцев, которые вернутся в свою страну, зависит от продолжительности войны и того, насколько уничтожена инфраструктура. На длительное время за границей обустраиваются многие люди, которым некуда возвращаться – их города разрушены или оккупированы.

Напомним, мы писали, что каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме.

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