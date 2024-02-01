Сербия увеличивает количество рейсов в РФ, несмотря на санкции ЕС

Сербская авиакомпания Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию. С 31 марта 2024 года авиаперевозчик будет выполнять в российские города более 20 полетов в неделю.

С начала войны Сербия служила "воротами" в Европу для россиян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Сербская авиакомпания Air Serbia в летнем расписании с 31 марта увеличит количество рейсов по 15 направлениям. Среди них – три российских аэропорта.

Согласно данным Global Distribution System (GDS), сербский флагманский перевозчик планирует увеличить количество рейсов из Белграда в российскую столицу до 19 в неделю (сейчас 13). Также в Санкт-Петербург будет 5 рейсов в неделю, а в Казань – три в неделю.

В то же время планируются новые авиасообщения с Бухарестом, Барселоной, Франкфуртом, Салониками, Пальма-де-Майоркой, Корфу, Миланом, Венецией, Валенсией, Мадридом и Лиссабоном. В Париж авиаперевозчик будет выполнять 18 рейсов в неделю.

В марте 2022 года Air Serbia объявила о сокращении рейсов в Россию под давлением ЕС, который ввел запрет на авиасообщение со страной-агрессором.

В настоящее время большинство европейских стран ввели запрет на въезд граждан России. В то же время, Сербия, как и Турция, служит для россиян "воротами" в Европу.

Напомним, мы писали, что в ЕС обеспокоены потоком россиян поездами в Калининград. Значительная часть туристов выходит на станции в Литве.

Также мы рассказывали, что россияне продолжают ездить в Европу на отдых, несмотря на ограничения из-за санкций. Перелеты через третьи страны с пересадками занимают по 15 часов.

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