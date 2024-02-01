ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия увеличивает количество рейсов в РФ, несмотря на санкции ЕС

Четверг 01 февраля 2024 12:00
UA EN RU
Сербия увеличивает количество рейсов в РФ, несмотря на санкции ЕС Фото: Самолет авиакомпании Air Serbia (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сербская авиакомпания Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию. С 31 марта 2024 года авиаперевозчик будет выполнять в российские города более 20 полетов в неделю.

С начала войны Сербия служила "воротами" в Европу для россиян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Сербская авиакомпания Air Serbia в летнем расписании с 31 марта увеличит количество рейсов по 15 направлениям. Среди них – три российских аэропорта.

Согласно данным Global Distribution System (GDS), сербский флагманский перевозчик планирует увеличить количество рейсов из Белграда в российскую столицу до 19 в неделю (сейчас 13). Также в Санкт-Петербург будет 5 рейсов в неделю, а в Казань – три в неделю.

В то же время планируются новые авиасообщения с Бухарестом, Барселоной, Франкфуртом, Салониками, Пальма-де-Майоркой, Корфу, Миланом, Венецией, Валенсией, Мадридом и Лиссабоном. В Париж авиаперевозчик будет выполнять 18 рейсов в неделю.

В марте 2022 года Air Serbia объявила о сокращении рейсов в Россию под давлением ЕС, который ввел запрет на авиасообщение со страной-агрессором.

В настоящее время большинство европейских стран ввели запрет на въезд граждан России. В то же время, Сербия, как и Турция, служит для россиян "воротами" в Европу.

Напомним, мы писали, что в ЕС обеспокоены потоком россиян поездами в Калининград. Значительная часть туристов выходит на станции в Литве.

Также мы рассказывали, что россияне продолжают ездить в Европу на отдых, несмотря на ограничения из-за санкций. Перелеты через третьи страны с пересадками занимают по 15 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Сербия Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения