Без санкций. Какие страны продолжают активно принимать туристов из РФ

Несмотря на войну, россияне продолжают путешествовать в страны, открытые для туризма из РФ. В основном в те, которые традиционно зарабатывали на турпотоке из России.

Наибольшее количество россиян нынешней зимой приняли 4 страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Отмечается, что 90% всех поездок россиян за границу этой зимой пришлось на 4 страны, куда отправились 2,4 млн. человек. Это Турция (основной турпоток был в Стамбул, который является транзитным хабом для россиян), Таиланд (около 25%), ОАЭ и Египет .

Остальные 6 стран приняли 10% российских туристов этой зимой. Это направления для дальних путешествий:

Шри-Ланка;

Мальдивы;

Индия (Гоа);

Куба;

Катар;

Сейшелы.

Турпоток россиян больше всего вырос в Турцию – вдвое по сравнению с прошлым годом. Также – на Шри-Ланку и в ОАЭ. Меньшее число туристов, чем в прошлом году, смогли попасть в Египет и на Кубу.

Фото: Россияне активно летают в Турцию (gettyimages.com)

Между тем в некоторых странах уже готовы отказаться от наплыва российских туристов. Из-за массовых злоупотреблений на Бали в Индонезии россиян начали арестовывать и депортировать.

Напомним, мы писали, что состоятельные россияне возвращаются в мировой туризм.

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