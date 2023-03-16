RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без санкций. Какие страны продолжают активно принимать туристов из РФ

Фото: Туристы в Таиланде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Несмотря на войну, россияне продолжают путешествовать в страны, открытые для туризма из РФ. В основном в те, которые традиционно зарабатывали на турпотоке из России.

Наибольшее количество россиян нынешней зимой приняли 4 страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Отмечается, что 90% всех поездок россиян за границу этой зимой пришлось на 4 страны, куда отправились 2,4 млн. человек. Это Турция (основной турпоток был в Стамбул, который является транзитным хабом для россиян), Таиланд (около 25%), ОАЭ и Египет .

Остальные 6 стран приняли 10% российских туристов этой зимой. Это направления для дальних путешествий:

  • Шри-Ланка;
  • Мальдивы;
  • Индия (Гоа);
  • Куба;
  • Катар;
  • Сейшелы.

Турпоток россиян больше всего вырос в Турцию – вдвое по сравнению с прошлым годом. Также – на Шри-Ланку и в ОАЭ. Меньшее число туристов, чем в прошлом году, смогли попасть в Египет и на Кубу.

Фото: Россияне активно летают в Турцию (gettyimages.com)

Между тем в некоторых странах уже готовы отказаться от наплыва российских туристов. Из-за массовых злоупотреблений на Бали в Индонезии россиян начали арестовывать и депортировать.

Напомним, мы писали, что состоятельные россияне возвращаются в мировой туризм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские ЭмиратыРоссийская ФедерацияТурцияТуризм