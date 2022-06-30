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У Єгипті чекають туристів із Росії. Обіцяють допомогти з оплатою картками

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Четвер 30 червня 2022 13:18
У Єгипті чекають туристів із Росії. Обіцяють допомогти з оплатою картками Фото: Туристи в Єгипті (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

На курорти Червоного моря хочуть залучити росіян навіть на тлі санкцій проти РФ

Каїр і Москва ведуть переговори про допуск російської платіжної системи "Мир" на курорти Червоного моря. Попри війну, яку розв'язала Росія в Україні, країна намагається залучити туристів з РФ.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Al-monitor.

У Єгипті росіяни зможуть розплачуватися картами "Мир"

В Україні закликають до припинення будь-якого міжнародного співробітництва з Росією.

"Агресор повинен відчути на собі презирство всього світу, а росіяни, які масово словом і податками підтримують агресію проти нашої країни, заслуговують перельоти виключно за маршрутом Москва-Магадан з короткою зупинкою у Воркуті", — заявляла глава Держтуризму Мар'яна Олеськів.

Але, попри критику, в Єгипті відкрито заявляють, що розраховують на приїзди туристів з Росії.

Ще на початку червня керівник Російського агентства з туризму Заріна Догузова провела переговори з Міністром туризму і старожитностей Єгипту Халедом Ель-Анані — обговорювали збільшення турпотоку, нарощування перельотів і можливість використання карт "Мир" російськими туристами в Єгипті.

У Єгипті чекають туристів із Росії. Обіцяють допомогти з оплатою картками

Фото: Війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому росіян на курортах (unsplash.com)

Доходи від туризму становлять до 15% валового внутрішнього продукту Єгипту. Цього року заповнюваність готелів на курортах Червоного моря впала на 35-40% через війну в Україні, пише видання. Західні санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну ще більше посилили проблеми в туріндустрії Єгипту.

За кордоном росіяни не можуть розплатитися картками Visa і Mastercard. Однак за домовленостями з деякими країнами, можуть розплачуватися картами "Мир". Про це Росія напередодні літнього сезону вже домовилася з Туреччиною.

Платіжну систему "Мир" створили в Росії близько восьми років тому на тлі західних санкцій через окупацію Росією Криму. "Мир" застосовується в 10 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії.

"Обидві країни можуть створити платіжний механізм, при якому російські туристи зможуть оплачувати свої витрати в рублях, а готелі та туроператори будуть отримувати гроші в єгипетських фунтах", — говорить колишній глава єгипетської Федерації туризму Ельхамі аль-Заят.

"Туризм в Єгипті залежить від припинення війни"

Згідно з даними компанії ForwardKeys, кількість російських туристів в Єгипті зросте на 30% в період з 1 липня по 31 серпня.

У Єгипті чекають туристів із Росії. Обіцяють допомогти з оплатою картками

Фото: Туризм в Єгипті опинився в складному становищі (unsplash.com)

"З точки зору туризму Туреччина, ОАЕ і Єгипет отримали вигоду від вторгнення (Росії) в Україну, оскільки росіяни в цих країнах як і раніше вітаються, а інші їхні улюблені напрямки після введення санкцій фактично закриті", — сказав віце-президент ForwardKeys Олів'є Понті.

У липні 2021 року Росія скасувала шестирічну заборону на чартерні рейси на курорти Єгипту після аварії російського пасажирського літака над Синайським півостровом у 2015 році.

Кількість російських туристів в Туреччині з 1 червня збільшилася на 96%, а в ОАЕ — на 84%. За даними агентства з бронювання турів Travelata, Єгипет увійшов до п'ятірки кращих туристичних напрямків для російських туристів влітку 2022 року.

Однак експерти вважають, що повне відновлення туризму залежить від припинення бойових дій в Україні.

"В цей час не очікується повного повернення турпотоку з Росії до нормальних показників, але це може статися в найближчому майбутньому. Все залежить від припинення війни між Росією та Україною", — сказав Ельхамі аль-Заят.

Нагадаємо, ми писали, скільки втрачають авіакомпанії РФ через санкції.

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