В Египте ждут туристов из России. Обещают помочь с оплатой картами
На курорты Красного моря хотят привлечь россиян даже на фоне санкций против РФ
Каир и Москва ведут переговоры о допуске российской платежной системы "Мир" на курорты Красного моря. Несмотря на войну, которую развязала Россия в Украине, страна пытается привлечь туристов из РФ.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Al-monitor.
В Египте россияне смогут расплачиваться картами "Мир"
В Украине призывают к прекращению любого международного сотрудничества с Россией.
"Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира, а россияне, которые массово словом и налогам поддерживают агрессию против нашей страны, заслуживают перелеты исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте", — заявляла глава Гостуризма Марьяна Олеськив.
Но, несмотря на критику, в Египте открыто заявляют, что рассчитывают на приезды туристов из России.
Еще в начале июня руководитель Российского агентства по туризму Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма и древностей Египта Халедом Эль-Анани — обсуждали увеличение турпотока, наращивание перелетов и возможность использования карт "Мир" российскими туристами в Египте.
Фото: Война в Украине не остановила Египет от приема россиян на курортах (unsplash.com)
Доходы от туризма составляют до 15% валового внутреннего продукта Египта. В этом году заполняемость отелей на курортах Красного моря упала на 35-40% из-за войны в Украине, пишет издание. Западные санкции против России в связи с ее вторжением в Украину еще больше усугубили проблемы в туриндустрии Египта.
За рубежом россияне не могут расплатиться картами Visa и Mastercard. Однако по договоренностям с некоторыми странами, могут расплачиваться картами "Мир". Об этом Россия накануне летнего сезона уже договорилась с Турцией.
Платежную систему "Мир" создали в России около восьми лет назад на фоне западных санкций из-за оккупации Россией Крыма. "Мир" применяется в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
"Обе страны могут создать платежный механизм, при котором российские туристы смогут оплачивать свои расходы в рублях, а отели и туроператоры будут получать деньги в египетских фунтах", — говорит бывший глава египетской Федерации туризма Эльхами аль-Заят.
"Туризм в Египте зависит от прекращения войны"
Согласно данным компании ForwardKeys, количество российских туристов в Египте вырастет на 30% в период с 1 июля по 31 августа.
Фото: Туризм в Египте оказался в сложном положении (unsplash.com)
"С точки зрения туризма Турция, ОАЭ и Египет получили выгоду от вторжения (России) в Украину, поскольку россияне в этих странах по-прежнему приветствуются, а другие их излюбленные направления после введения санкций фактически закрыты", — сказал вице-президент ForwardKeys Оливье Понти.
В июле 2021 года Россия отменила шестилетний запрет на чартерные рейсы на курорты Египта после крушения российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году.
Количество российских туристов в Турции с 1 июня увеличилось на 96%, а в ОАЭ — на 84%. По данным агентства по бронированию туров Travelata, Египет вошел в пятерку лучших туристических направлений для российских туристов летом 2022 года.
Однако эксперты считают, что полное восстановление туризма зависит от прекращения боевых действий в Украине.
"В настоящее время не ожидается полного возвращения турпотока из России к нормальным показателям, но это может произойти в ближайшем будущем. Все зависит от прекращения войны между Россией и Украиной", — сказал Эльхами аль-Заят.
Напомним, мы писали, сколько теряют авиакомпании РФ из-за санкций.