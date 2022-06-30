В Египте ждут туристов из России. Обещают помочь с оплатой картами

На курорты Красного моря хотят привлечь россиян даже на фоне санкций против РФ

Каир и Москва ведут переговоры о допуске российской платежной системы "Мир" на курорты Красного моря. Несмотря на войну, которую развязала Россия в Украине, страна пытается привлечь туристов из РФ.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Al-monitor.

В Египте россияне смогут расплачиваться картами "Мир"

В Украине призывают к прекращению любого международного сотрудничества с Россией.

"Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира, а россияне, которые массово словом и налогам поддерживают агрессию против нашей страны, заслуживают перелеты исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте", — заявляла глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

Но, несмотря на критику, в Египте открыто заявляют, что рассчитывают на приезды туристов из России.

Еще в начале июня руководитель Российского агентства по туризму Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма и древностей Египта Халедом Эль-Анани — обсуждали увеличение турпотока, наращивание перелетов и возможность использования карт "Мир" российскими туристами в Египте.

Фото: Война в Украине не остановила Египет от приема россиян на курортах (unsplash.com)

Доходы от туризма составляют до 15% валового внутреннего продукта Египта. В этом году заполняемость отелей на курортах Красного моря упала на 35-40% из-за войны в Украине, пишет издание. Западные санкции против России в связи с ее вторжением в Украину еще больше усугубили проблемы в туриндустрии Египта.

За рубежом россияне не могут расплатиться картами Visa и Mastercard. Однако по договоренностям с некоторыми странами, могут расплачиваться картами "Мир". Об этом Россия накануне летнего сезона уже договорилась с Турцией.

Платежную систему "Мир" создали в России около восьми лет назад на фоне западных санкций из-за оккупации Россией Крыма. "Мир" применяется в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

"Обе страны могут создать платежный механизм, при котором российские туристы смогут оплачивать свои расходы в рублях, а отели и туроператоры будут получать деньги в египетских фунтах", — говорит бывший глава египетской Федерации туризма Эльхами аль-Заят.

"Туризм в Египте зависит от прекращения войны"

Согласно данным компании ForwardKeys, количество российских туристов в Египте вырастет на 30% в период с 1 июля по 31 августа.

Фото: Туризм в Египте оказался в сложном положении (unsplash.com)

"С точки зрения туризма Турция, ОАЭ и Египет получили выгоду от вторжения (России) в Украину, поскольку россияне в этих странах по-прежнему приветствуются, а другие их излюбленные направления после введения санкций фактически закрыты", — сказал вице-президент ForwardKeys Оливье Понти.

В июле 2021 года Россия отменила шестилетний запрет на чартерные рейсы на курорты Египта после крушения российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году.

Количество российских туристов в Турции с 1 июня увеличилось на 96%, а в ОАЭ — на 84%. По данным агентства по бронированию туров Travelata, Египет вошел в пятерку лучших туристических направлений для российских туристов летом 2022 года.

Однако эксперты считают, что полное восстановление туризма зависит от прекращения боевых действий в Украине.

"В настоящее время не ожидается полного возвращения турпотока из России к нормальным показателям, но это может произойти в ближайшем будущем. Все зависит от прекращения войны между Россией и Украиной", — сказал Эльхами аль-Заят.

Напомним, мы писали, сколько теряют авиакомпании РФ из-за санкций.