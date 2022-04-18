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Через Атлантику. На тлі санкцій проти РФ з'явиться найдовший у світі рейс

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Понеділок 18 квітня 2022 13:01
Через Атлантику. На тлі санкцій проти РФ з'явиться найдовший у світі рейс Фото: Boeing 747-400 авіакомпанії Cathay Pacific (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Cathay Pacific запустить рейс з Гонконгу в Нью-Йорк

Зміна маршруту навколо російського повітряного простору через санкції може призвести до створення нового найдовшого рейсу у світі

Флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific збирається почати виконувати найдовший комерційний рейс у світі, перенаправивши свої регулярні рейси з Гонконгу в Нью-Йорк через Атлантичний океан.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Подалі від авіапростору РФ. Яким буде маршрут

Уточнюється, що маршрут прямування рейсів компанії "буде триматися якомога далі від російського повітряного простору".

Хоча Cathay ще не визначилася з маршрутом остаточно, в компанії заявляють, що трансатлантична траєкторія польоту в будь-якому випадку буде охоплювати майже 9 000 морських миль. Це еквівалентно 16 668 кілометрам.

"Якщо це підтвердиться, то така відстань прямування рейсу перевищить інсуючий нині найдовший у світі переліт. Він становить 9 534 милі між Сінгапуром і Нью-Йорком", - йдеться в публікації.

Через Атлантику. На тлі санкцій проти РФ з'явиться найдовший у світі рейс

Фото: Літак Cathay Pacific в Міжнародному аеропорту Гонконгу (wikipedia.org)

Авіакомпанії стали уникати повітряного простору Росії після вторгнення країни в Україну. Але в Cathay відмовилася уточнити, чи будуть її літаки облітати Росію навмисно.

"Ми завжди переглядаємо маршрути на випадок непередбачених обставин для потенційних подій або сценаріїв у світі авіації. Ми щодня порівнюємо маршрути польотів, плануємо і вилітаємо по найбільш ефективному маршруту в той чи інший день", — заявив представник авіакомпанії в заяві CNN.

Трансатлантичний варіант маршруту передбачає менш сильні сезонні вітри в цей період року. Це робить маршрут більш сприятливим, ніж маршрут через Тихий океан.

"Наш літак Airbus A350-1000 може з комфортом виконати рейс за 16-17 годин з такою ж витратою палива, як і при транстихоокеанських рейсах", — заявили в компанії.

Які ще рейси претендують на звання найдовших

За даними CNN Travel, переліт з Гонконгу в Нью-Йорк через Атлантику - не єдиний новий претендент на найдовший рейс у світі.

У 2022 році відкривається все більше і більше далеких рейсів: тільки протягом тижня було зроблено дві нові заяви різних компаній про запуск нових наддалеких перельотів.

  • Рейси Air New Zealand тривалістю більше 17 годин без пересадок між Оклендом і Кеннеді почнуться у вересні 2022 року;
  • Прямі рейси Qantas з Мельбурна в Даллас почнуться в грудні.

Нині рекордсменом за тривалістю польоту є прямий рейс Singapore Airlines між аеропортами Чангі в Сінгапурі й Кеннеді в Нью-Йорку. Повідомляється, що кореспондент видання CNN літав на Airbus A350-900URL по цьому маршруту в жовтні 2018 року, провівши на борту понад 17 годин.

Нагадаємо, в Україні залишилася одна авіакомпанія, яка виконує рейси під час війни.

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