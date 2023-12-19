RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ryanair запускает новые рейсы из 9 городов Европы: куда можно полететь бюджетно

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для людей, путешествующих по Европе самолетами, появляется все больше маршрутов, куда можно полететь по бюджетной цене. Лоукостер Ryanair запланировал новые рейсы между 9 городами по популярным направлениям.

Начало новых рейсов из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины запланировано на весну 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский перевозчик продолжает расширять свою маршрутную сеть и планирует добавить новые рейсы из Бари (Италия), Софии (Болгария) и Сараево (Босния и Герцеговина) в марте – апреле 2024 года.

В частности, запустят следующие рейсы:

  • Бари – Малага (Испания) с 3 апреля трижды в неделю;
  • Бари – Дубровник (Хорватия) с 31 марта 4 раза в неделю;
  • Бари – Тулуза (Франция) с 1 апреля трижды в неделю;
  • София – Копенгаген (Дания) с 31 марта 5 раз в неделю;
  • София – Аликанте (Испания) с 1 апреля дважды в неделю;
  • Сараево – Брюссель (Бельгия) с 31 марта дважды в неделю.

Также весной и летом можно будет полететь с лоукостером по новым маршрутам из 8 европейских стран. Перевозчик запланировал 21 новый рейс по популярным туристическим направлениям, включая курортные локации. В частности, из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии можно будет улететь из Греции, Испании, Хорватии.

Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запустил новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.

Читайте РБК-Украина в Google News
RyanairпасажириАвиакомпанияАвиасообщение