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Ryanair запускает новые рейсы в Италию из 8 стран: откуда можно будет полететь

Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дешевые и быстрые путешествия на самолете в Европе станут доступны еще по 9 направлениям. Бюджетная авиакомпания Ryanair запускает новые рейсы в Италию из 8 европейских стран.

Куда можно будет летать по доступным ценам этой весной и летом, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский лоукостер Ryanair расширяет свою географию полетов и планирует выполнять рейсы в Италию из Европы с весны 2024 года. В частности, путешествовать в популярные локации можно будет из Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Испании, Франции, Португалии. Также будет новый рейс в Венгрию из Молдовы.

Новые рейсы запустят по маршрутам:

  • Верона – Мадрид с 31 марта – 4 раза в неделю;
  • Верона – Валенсия с 31 марта – 4 раза в неделю;
  • Верона – Порту с 3 июня – дважды в неделю;
  • Венеция – Кишинев с 31 марта – дважды в неделю;
  • Милан Мальпенса – Таллин – с 31 марта – дважды в неделю;
  • Триест – Берлин с 31 марта – дважды в неделю;
  • Триест – Краков с 1 апреля – дважды в неделю;
  • Триест – Париж Бове с 3 апреля – 2 раза в неделю.
  • Кишинев – Будапешт – с 31 марта – дважды в неделю.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. В частности, в Мадрид из Вероны можно будет полететь по цене 71 евро 1 апреля, а вернуться из Вероны в Мадрид за 52 евро 7 апреля. Из Таллина в Милан билеты на 31 марта обойдутся в 59 евро, из Милана в Таллинн – в 68 евро на 7 апреля.

Также Ryanair планирует запустить 6 новых рейсов из столицы Албании Тираны в города в Англии, Франции, Италии, Австрии и Венгрии. Стоимость билетов – от 19 евро.

Ранее мы писали, что европейская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит 14 новых рейсов из 10 стран. Старт новых маршрутов запланирован весной и летом.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

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