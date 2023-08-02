RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разгрузит пункты пропуска. Когда запустят новый поезд в Варшаву: названа дата

Фото: Поезд SKPL, испытательная поездка в Рава-Русскую в апреле 2023 года (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

В августе в Варшаву начнет курсировать новый поезд с пограничной станции Рава-Русская во Львовской области. Он станет альтернативой другим видам транспорта для многих пассажиров.

Предварительно поезд планируют запустить на маршруты 24 августа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на tvoemisto.tv.

Польский поезд будет выполнять два рейса в день, сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко. Новый маршрут станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы и разгрузит пункты пропуска.

Для запуска этого маршрута от Равы-Русской до границы с Польшей отремонтировали колею и вокзал, открыли таможенный пост. Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.

Рейсы запустит польская железнодорожная компания SKPL. Ранее сообщалось, что в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

В Рава-Русской пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами "Укрзализныци", например, во Львов.

В этом году также планируют проложить евроколею от станции Равы-Русская до Брюховичей. В будущем этот железнодорожный маршрут соединит Львов и Варшаву.

Напомним, мы писали, что международные билеты можно будет купить только онлайн.

Также мы рассказывали, когда в Украине появится европути и почему это важно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Варшавапоїздипасажири