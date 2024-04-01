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Российский след. Турецкой авиакомпании запретили летать в небе ЕС

Фото: Самолет авиакомпании Southwind Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать в небе ЕС. Жесткие санкции ввели из-за российского следа в управлении.

Запрет уже повлиял на полетную программу перевозчика и планы возить европейских туристов на курорты Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Турецкой авиакомпании запретили взлетать и приземляться в аэропортах стран Евросоюза, а также пролетать над ЕС транзитом. Такое решение принято 28 марта, сообщило издание aerotelegraph.com.

Запрету на уровне ЕС предшествовал отказ финского регулятора согласовать заявку Southwind Airlines на рейсы Анталья – Хельсинки. Финское транспортное управление Traficom пришло к выводу, что турецкая авиакомпания и контроль над ней связаны с российской стороной.

До этого Southwind Airlines свободно летала в ЕС. Теперь перевозчику приходится отменять рейсы и менять маршруты. Турецкая авиакомпания отменила рейсы Калининград – Анталья. Маршрут из Минска в Стамбул теперь пролегает через Россию, Казахстан и Грузию, а не через Венгрию и Болгарию.

Также авиаперевозчику придется отказаться от планов запустить рейсы по десяткам направлений из европейских стран на турецкие курорты.

Авиакомпанию Southwind Airlines создали в 2022 году, чтобы перевозить туристов российского туроператора Pegas Touristik из России на курорты Турции. Это дало возможность обойти западные санкции, под которые попала российская авиакомпания Nordwind Airlines, аффилированная с Pegas Touristik. Тогда часть самолетов Nordwind Airlines перевели в парк Southwind Airlines.

Напомним, мы писали, что японская авиакомпания перекрасила все самолеты из-за войны в Украине. Так их логотип не будет ассоциироваться с российской агрессией.

Также мы сообщали, что сербская авиакомпания Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию. Сербия, как и Турция, служит для россиян "воротами" в Европу.

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ТурцияСанкции против РоссииАвиакомпания