Разные сроки и условия. Какие страны уже продлили временную защиту украинцев

В октябре комиссия ЕС продлила временную защиту для беженцев из Украины до марта 2024 года. Некоторые европейские страны оставили программы размещения украинцев на неопределенный срок.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, в каких странах беженцам продлят статус защиты автоматически, а в каких необходимо будет проходить регистрацию.

Норвегия

Норвегия автоматически продлила на год вид на жительство для украинцев, оформивших в стране временную защиту.

Министерство юстиции страны одобрило изменения в иммиграционные правила, по которым виды на жительство беженцев из Украины, которые уже имели оформленный статус, автоматически продлеваются на год, начиная с последнего дня действия их первого разрешения.

Схема временной защиты была введена в Норвегии 11 апреля 2022 года, следовательно, уже в апреле 2023 разрешения на проживание будут автоматически продлеваться.

Фото: Украинцы в Финляндии (t.me/Tsaplienko)

Финляндия

Украинцам, получившим временную защиту Финляндии, не нужно будет подавать заявление на продление вида на жительство. Он будет продлеваться автоматически в течение всего периода действия временной защиты в ЕС до 4 марта 2024 года.

Чехия

В Чехии действие временной защиты продлили до 31 марта 2024 года. Но по закону "Lex Ukrajina IV" внесены изменения в правила для украинских беженцев.

В частности, для продления статуса временной защиты в Чехии нужно вклеить визу в загранпаспорт заявителя. Для регистрации в онлайн-системе (с 30 января) дается срок до 31 марта, для личного визита и вклеивания визы – до 30 сентября 2023 года. При пропуске этих сроков статус теряется, но его можно будет восстановить без штрафов.

Фото: Украинские беженцы в Словакии (gettyimages.com)

Словакия

Правительство Словакии продлило срок предоставления временной защиты беженцам из Украины до 4 марта 2024 года. Статус будет автоматически продлеваться.

Министерство внутренних дел Словакии заявило, что люди с видом на жительство в статусе временной защиты до 4 марта 2023 года получат продление срока действия этого документа как минимум до 4 марта 2024 года.

При этом обращаться за продлением в органы власти не обязательно, но по желанию украинцы смогут обновить документы через электронную службу МВД.

Швейцария

Правительство Швейцарии продлило особый правовой статус для украинских беженцев и меры поддержки еще на год. Такое решение власти приняли еще 9 ноября.

Таким образом, статус защиты S не будет отменен до 4 марта 2024, если к тому времени ситуация существенно не изменится.

Фото: Украинские беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)

Бельгия

Украинцы, спасающиеся от войны в Бельгии, могут оставаться в стране до марта 2024 года. Для этого нужно продлить временную защиту.

Временная защита автоматически продлевается дважды по 6 месяцев, то есть до 4 марта 2024 года. Однако карта А, действующая до 4 марта 2023 года, должна быть продлена.

"Для этого вы можете обратиться в коммуну с 4 января 2023 года, чтобы запросить продолжение. Эта новая карта A будет действительна до 4 марта 2024 года", – отмечают на сайте правительства Бельгии.

Те, кто не сделает этого до 4 марта, лишатся права легально находиться в стране и работать. Новая карта будет действительна в течение года.

Эстония

Власти Эстонии решили не продолжать временную защиту украинцам автоматически, а подсчитать реальное количество беженцев в стране.

Департамент полиции и пограничной охраны рассылает беженцам электронные уведомления о необходимости продления документа, истекающего через год после получения.

Ходатайство о продлении вида на жительство, предоставленного на основании временной защиты, можно подать от трех месяцев до одного месяца до истечения срока действия вида на жительство в интернет-среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны по адресу asylum.politsei.ee.

Все граждане Украины имеют право продолжать пребывать и жить в Эстонии также и без подачи ходатайства о предоставлении временной защиты, однако в этом случае нет вида на жительство и сопутствующих социальных гарантий.

Фото: Украинские беженцы в Эстонии (gettyimages.com)

Латвия

В Латвии продлили срок поддержки украинских беженцев до 30 июня 2023 года. Но при этом для граждан Украины, имеющих право на временную защиту, будут введены изменения на более длительный срок:

вид на жительство – удостоверение личности гражданина третьей страны – выдает Управление по делам гражданства и миграции сроком на два года.

проездные документы (например, загранпаспорт), выданные в Украине и срок действия которых истек, будут считаться действительными в Латвии до 28 февраля 2024 года.

Какие страны продлили программы для украинцев на неограниченный срок

Некоторые страны продлили программы размещения украинских беженцев на неограниченный срок. К примеру, Болгария, Ирландия и Кипр.

Эти страны еще продлят временную защиту – например, власти Ирландии еще разрабатывают процедуру продолжения статуса для украинцев, прибывших в эту страну из-за войны.

Напомним, мы писали, как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта.

Также мы говорили, что в Польше готовят важные изменения в легализации украинских беженцев.