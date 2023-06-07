Режим ожидания. Почему меняется отношение к украинцам в ЕС: отчет

В Европе, которая приняла многомиллионную волну украинских беженцев, начинают испытывать "усталость от солидарности". Отношение к украинцам меняется из-за кризиса стоимости жизни.

Такая ситуация может создать условия для российский пропаганды, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euronews.com.

Главной причиной "усталости" называется замедление экономического роста в принимающих странах. Соответствующий отчет представил советник Еврокомиссии по Украине Лодевейк Ассер.

"Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним доходом в принимающих обществах и создал контекст, в котором российская пропаганда может быть более успешной", – говорится в документе.

Некоторые государства оказались "под давлением" из-за рекордной инфляции и высокого уровня безработицы в ЕС.

Между тем, по данным комиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита, в ЕС уже подписаны 1,3 млн трудовых договоров с украинскими беженцами.

В отчете говорится, что интеграция украинцев в рынок труда ЕС и местные общества замедлена из-за неопределенности относительно сроков окончания войны. Аналитики назвали это "дилеммой ожидания".

"Люди, которые бежали, как правило, следят за своей родной страной и хотят вернуться, как только она станет безопасной, что затрудняет принятие решения о том, начать ли изучение нового языка, приступить к более серьезным программам обучения или образования или интегрировать детей в системы образования принимающей страны", – отмечено в документе.

Дискурс об украинских беженцах может способствовать дезинформационным кампаниям, чтобы посеять раскол в ЕС, считает комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

ЕС принял 4 млн украинских беженцев, на их размещение и интеграцию на рынок труда потрачено более 1,1 млрд евро. По миллиону беженцев приняли Германи и Польша, также большому числу украинцев предоставили защиту Чехия, Италия и Испания. Больше всего беженцев по отношению к своему населению приняли Эстония, Чехия, Польша, Литва и Болгария.

Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют вернуться из Польши домой.

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