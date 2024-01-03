Ретро-поездом по живописному Подолью. Как посетить самую длинную узкоколейку Европы в январе

"Укрзализныця" приглашает украинцев в путешествие по самой длинной узкоколейке в Европе. Увлекательное путешествие состоится 6 января – по расширенному маршруту со станции Гайворон до станции Дохно и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрзализныци".

Во время поездки самой длинной в Европе узкоколейкой гостей ожидает:

путешествие в польских пассажирских вагонах Pafawag (1960 года производства) под тягой старинного немецкого паровоза Гр-336 (1951 года);

рождественские культурно-художественные мероприятия от Гайворонского городского совета;

благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ;

хорошее настроение и яркие впечатления.

Билеты на ретро-поезд в мобильном приложении, на сайте, в чат-ботах УЗ и в кассах вокзалов. В "Укрзализныце" объясняют:

Ищите поезда сообщением:

№ 965 Гайворон – Дохно;

№ 966 Дохно – Гайворон.

Стоимость билета в одном направлении составляет 137 гривен для взрослого и 103 гривен – для детей младше 14 лет.

"Для удобного трансфера назначаем курсирование беспересадочных прицепных вагонов сообщением Киев – Гайворон – Киев и Львов – Гайворон – Львов.

Отправление поездов из Киева и Львова вечером 5 января, из Гайворона назад – вечером 6 января. Билеты на трансфер уже в продаже на официальных веб-ресурсах "Укрзализныци", – отмечает перевозчик.

Чем уникальна Гайворонская узкоколейка

Эта железная дорога с колеей шириной 750 миллиметров была построена в 1887 году. Сейчас 130-километровый отрезок пути – самая длинная узкоколейка в Европе. Ее маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы, через Бершадь и Гайворон до Головановска.

В Гайвороне ранее работал единственный на весь СССР тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов. Сюда привозили тепловозы на ремонт из разных уголков Советского Союза. А самая узкоколейка раньше была целой системой железнодорожных путей и объединяла пять областей, протяженность путей достигала 1500 км. На узкоколейном поезде можно было доехать из Николаевской области до Бердичева.

Участок Гайворон-Головановск протяженностью в 52 километра – вторая часть известной Гайворонской узкоколейки. Регулярное пригородное сообщение здесь было до декабря 2019 года. Дважды в неделю ездил поезд в составе тепловоза и одного вагона, затем из-за ряда факторов (нехватка подвижного состава, плохое состояние путей и карантинные меры во время пандемии COVID) этот участок закрыли для движения поездов.

Фото: Участок Гайворон-Головановск протяженностью в 52 километра – вторая часть известной Гайворонской узкоколейки (facebook.com/Гайворонская узкоколейка)

В свое время ежедневно "кукушка" в составе 4-5 пассажирских вагонов вывозила местных жителей из отдаленных деревень – "на большую землю", где они могли пересесть на "большой поезд" и уехать в сторону Кропивницкого, Смелы, Харькова, Запорожья, Одессы.

Видео: Самая длинная узкоколейка Европы: участок Гайворон-Головановск (youtube.com/Железные Магистрали)

Отметим, в Украине растет интерес к узкоколейным железным дорогам. В 2021 году энтузиасты впервые начали проводить аутентичные ретро-туры на узкоколейных железных дорогах, чтобы популяризировать среди украинцев такой нетипичный вид отдыха и больше рассказать об узкоколейных железных дорогах, которые сейчас остро нуждаются в сохранении и спасении от упадка.

А в прошлом году самая длинная узкоколейка в Европе начала перевозить переселенцев.

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