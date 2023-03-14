Рекордный бюджет. ЕС увеличивает финансирование программы Erasmus для украинцев

Бюджет программы Erasmus+ для поддержки студентов в Европе увеличили на 2023 год до 4,43 млрд евро. Средства будут направлены на повышение образовательных возможностей украинцев.

Это самая большая сумма, которая выделялась на программу Erasmus+ за все годы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Согласно заявлению Еврокомиссии, 100 млн евро из бюджета за 2027 год используют в поддержку интеграции беженцев в новую образовательную среду. В то же время, программа направлена на поддержку организаций, студентов и персонала в Украине.

"Предусмотренные средства усилят мероприятия для украинцев, бегущих от войны, путем дополнительной поддержки организаций. Финансируемая деятельность может варьироваться от курсов лингвистической и культурной интеграции, инструментов изучения языка, предназначенных для преподавателей или обучающихся, до стипендий или общей финансовой поддержки во всех секторах Erasmus+ для обучающихся и преподавателей", – говорится в заявлении.

На 31 млн евро больше получит международное направление Erasmus+ – для усиления проектов мобильности и увеличения возможностей в сфере высшего образования. Речь идет также о поддержке создания цифровой образовательной среды, которая обеспечит качественное образование и обучение студентам в украинских высших учебных заведениях, и тем, кто покидает Украину, или студентам-переселенцам.

Проект также направлен на предоставление образовательных возможностей большему украинцам благодаря сотрудничеству между украинскими и другими европейскими университетами.

Фото: Украинские студенты в Польше (sggw.edu.pl)

Еврокомиссия называет Erasmus+ наиболее перспективной программой обмена студентов в Европе. Ее суть состоит в том, чтобы студенты во время учебы в университете могли приезжать на обучение или практику в университеты других стран на несколько месяцев, получая стипендию и оплату расходов на проживание.

Участниками программы являются более 13 млн человек. С 2021 по 2027 год предусмотрен общий бюджет в 26,2 млрд евро.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы обустроились в ЕС через год.

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