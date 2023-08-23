Не только Венгрия. Какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам

Из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, в отдельные – вообще невозможно. Туристам в РФ посоветовали обращаться в консульство Венгрии.

Между тем статистика отказов россиянам в выдаче шенгенских виз ниже в других странах ЕС, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Российским туристам недавно порекомендовали обращаться за шенгенскими визами в Венгрию, чтобы иметь возможность путешествовать в другие страны Европы. Между тем, статистика Шенгенской зоны свидетельствует, что в 2022 году и другие страны одобряли большую часть визовых заявок от граждан РФ.

В частности, консульства Испании одобрили 92,5% заявок на шенгенские визы россиянам (154 450 из 166 893). В то время как Венгрия одобрила 90,9% из 27 595 поданных заявок. Также Финляндия одобрила 93,4% заявок россиян (105 323 из общего количества заявлений 112 737).

В то же время меньше всего отказов в выдаче шенгенских виз выдали также другие страны, среди которых Венгрия только на восьмом месте (в то же время на третьем по количеству заявок). В частности, Польша одобрила 98,4% заявок – отказали только 25 людям из 2208. Также высокий процент одобрения заявок россиян на поездку был в Шенген в таких странах:

Литва – 96,1%;

Нидерланды – 94%;

Латвия – 93,3%.

Европейские страны ввели санкции против России в целях прекращения военной агрессии. В результате российские граждане могут по пальцам одной руки пересчитать европейские направления, куда они могут поехать без преград.

Напомним, мы писали, что Швейцария перестала признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях.

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