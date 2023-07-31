Как уберечься от жары во время путешествия в Европе: советы

Фото: Туристы во время жары в Риме в июле 2023 года (gettyimages.com)

Уже месяц южная Европа страдает от рекордной жары, что заставило многих туристов пересмотреть свои планы на отпуск. В некоторых регионах Средиземноморья температуры достигали 50 градусов.

Список советов, как обезопасить себя от жары во время путешествия, TRAVEL РБК-Украина приводит со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Избегать тяжелой физической активности

Weather Channel советует туристам в Европе во время жары избегать скалолазания, походов в горы, бега или ходьбы под гору, потому что такая активность требует много энергии, да еще под открытым небом.

В то же время предлагается выбирать прогулки среди деревьев и отдавать предпочтение небыстрому темпу.

Купить медицинскую страховку

Медицинское страхование путешествий для Европы важно, поскольку оно помогает защитить путешественников от неожиданных расходов.

Хорошая страховка должна включать покрытие экстренной медицинской помощи, отмену поездки, исчезновение, потерю или кражу вещей, а репатриацию тела в случае смерти.

Позаботиться о питье воды

Туристам следует взять с собой многоразовые бутылки для воды, которые можно наполнять по необходимости. В жаркие дни важно избегать обезвоживания и потреблять более 2,5 литров воды ежедневно.

Это не касается сладких напитков и алкоголя. В жаркие летние их следует избегать, поскольку они могут усугубить обезвоживание.

Избегать прямых солнечных лучей

Путешественникам следует отказаться от экскурсий с 11 до 18 часов. В это время лучше ходить в закрытые места: музеи, рестораны и торговые центры. Также лучше находиться в парке в тени, чем на отрытых местностях на солнце, потому что между деревьями температура на несколько градусов ниже.

Фото: Вентиляторы для туристов возле Колизея в Риме (gettyimages.com)

Исследовать новые места ночью

Те, кто согласен не выходить на улицу днем во время посещения новых мест, могут отправиться на экскурсию ночью.

Как правило, температура начинает снижаться, когда солнце заходит, и туристы могут безопаснее осматривать достопримечательности, не беспокоясь о попадании под прямой солнечный свет.

Выбирать более прохладные страны

Кроме того, путешественники могут искать направления, где не регистрируют высокие температуры. Например, уехать в отпуск можно в такие города: Амстердам, Копенгаген, Осло, Рейкьявик, Хельсинки и Лаутербруннен.

Напомним, мы писали, как рекордная жара влияет на туристов в Европе.