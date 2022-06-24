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На турецькій реєстрації. Українські літаки готують для перевезення росіян

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П'ятниця 24 червня 2022 14:27
На турецькій реєстрації. Українські літаки готують для перевезення росіян Фото: Літак Azur Air Ukrainе змінює зовнішній вигляд (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Лайнери Azur Air Ukrainе перейшли новій компанії MGA

Літаки, які ще півроку тому возили українських туристів на закордонні курорти, перефарбовують для доставки росіян в Анталію.

Лайнери нової авіакомпанії MGA в найближчому майбутньому почнуть польоти. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільний сайт avianews.com.

Два українські літаки отримають турецьку реєстрацію

Знімки літака, на якому "переклеюють" ліврею українського авіаперевізника Azur Air Ukrainе, замінюючи напис на MGA, з'явилися на турецькому авиапорталі airporthaber.com.

Відзначається, що новий пасажирський літак типу Boeing 737-800 з написом "Go Turkiye" почне здійснювати польоти за лічені дні.

На турецькій реєстрації. Українські літаки готують для перевезення росіянФото: Перший літак для нової турецької авіакомпанії MGA, який літав в Azur Air Ukraine (avianews.com)

Раніше на турецькому порталі говорилося, що MGA (Mavi Gok Aviation) – одна з двох авіакомпаній, які створюють в Туреччині з базуванням в Анталії для перевезення російських туристів. Планувалося, що на першому етапі MGA зосередиться на рейсах в РФ, але надалі географія польотів може розширитися.

Зараз авіакомпанія MGA почала реєстрацію перших літаків. Один з них Boeing 737-800, який до цього літав у складі флоту української авіакомпанії Azur Air Ukraine під номером UR-AZE.

Другим Boeing 737-800 для MGA стане борт з реєстрацією UR-AZF або UR-AZG. Всього в парку перевізника планується зареєструвати 4 борти – два Boeing 737 і два – Boeing 777.

"Конкуренція за туристів" - реакція російської авіакомпанії

Турецьке видання turizmguncel.com пише, що нова авіакомпанія MGA пов'язана з туроператором ANEX Tour. У цієї компанії є власні авіакомпанії Azur Air в Росії і Azur Air Ukraine в Україні.

На турецькій реєстрації. Українські літаки готують для перевезення росіянФото: Зміна назви авіакомпанії на літаку (airporthaber.com)

Як повідомляє avianews.com, формально ці авіаперевізники були незалежними, але материнська компанія часто "тасувала" літаки між країнами для перевезення туристів до Туреччини, не змінюючи забарвлення бортів.

Припускається, що ANEX Tour створює MGA, щоб заповнити дефіцит бортів в Azur Air, на які були накладені санкції – до війни в російському флоті перевізника було 35 Boeing. Зараз в експлуатації російської компанії залишаються 12 бортів, в парку Azur Air Ukraine числяться 11 літаків.

Тим часом, в російській Azur Air відреагували на інформацію про реєстрацію літаків MGA, відхрестившись від зв'язку обох авіакомпаній, і оцінили появу нового перевізника на маршрутах до Туреччини як "ризик посилення конкуренції".

Нагадаємо, ми писали, як авіалінії з Росії хочуть обійти санкції.

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