Счет на миллиарды. Сколько украинцы потратили в магазинах Польши в 2022 году

Украинцы поддерживают экономику Польши не только налогами при трудоустройстве, но и тратя значительные суммы в польских магазинах.

В 2022 году каждый пятый покупатель торговых центров в Польше был из Украины, а стоимость покупок составляет миллиарды злотых, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Количество украинцев в польских ТЦ выросло почти втрое

Украинцы в Польше потратили в 2022 году рекордную сумму денег – по данным Центрального статистического управления, только за 3 квартала покупатели из Украины оставили в магазинах 3,8 млрд злотых (почти 1 млрд евро). За аналогичный период 2021 украинцы потратили в польских магазинах в два раза меньше денег.

При этом поляки посещают магазины все реже. Это означает, что наплыв иностранцев "спасает" розничную торговлю в стране и выравнивает тенденцию снижения посещаемости, отмечают эксперты.

Фото: Поляки посещают торговые центры все реже (pixabay.com)

В декабре 2022 года каждый пятый покупатель (18,9%) в торговых центрах Польши был из Украины, согласно данным Selectivv Data Tank. Количество украинцев в польских ТЦ выросло почти втрое.

"В декабре 2022 года явка была на 7,8% выше. Оборот был однозначно выше, чем в предыдущем году. Доля потребителей из Украины в рейтинге заметна и закономерна", – отметил директор торгового в Лодзи Славомир Муравский.

Руководство "Galeria Północna" в Варшаве отметило, что новые группы клиентов появились уже в первые недели войны. Поэтому контент инфокиосков в торговом центре и на сайте адаптировали на украинском языке.

"Значительная часть клиентов ТЦ – это молодежь до 20 лет, что может быть особенно важной информацией для торговых центров", – отмечает Мариуш Возняковский с факультета менеджмента Лодзкого университета.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.