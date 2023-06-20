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Прямые рейсы. Из Чехии запускают летние поезда к Балтийскому морю в Польше

Фото: Поезда из Чехии к Балтийскому морю (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

"Чешские железные дороги" запускают ночные поезда на польские морские курорты Леба, Хель и Колобжег. Рейсы стартуют с 23 июня.

Поезда будут курсировать до 3 сентября 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Поезда запускают в сотрудничестве польским перевозчиком PKP Intercity. Оба поезда будут отправляться к Балтийскому морю из Богумина (Моравско-Силезский край) ежедневно.

Поезд Pirat будет отправляться из Богумина в 21:18, а прибывать в Колобжег в 8:16. Пассажирам доступны сидячие места в вагонах 1-го и 2-го классов.

Ночной поезд Wydmy отправляется из Богумина в 19:14 и прибывает на полуостров Хель в 7:37. На маршруте предлагаются места в вагонах 1-го и 2-го классов, а также в спальных вагонах PKP Intercity Польских железных дорог.

Билеты можно приобрести в на сайте ČD и в международных билетных кассах. Стоимость билетов на все рейсы – от 578 крон (978 грн).

В направлении польского побережья Балтийского моря пассажиры также могут добраться регулярным ежедневным рейсом EuroCity Sobieski, который курсирует из Вены через Бржецлав, Пршеров и Остраву в Гданьск – на курорты Сопот и Гдыня.

"Чешские железные дороги" также предлагают продажу билетов на стыковки с иностранными поездами в сторону Адриатического моря. Например, Будапешт – Сплит (9 июня – 30 сентября 2023 года), Братислава – Вена – Сплит (среды, пятницы и воскресенья до 6 октября).

Напомним, мы писали, как бюджетно пользоваться поездами в Европе.

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ПольшаЧехияпоїздиБалтийское море