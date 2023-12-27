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Будет ли действовать в 2024 году проездной за 49 евро в Германии: детали

Среда 27 декабря 2023 11:22
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Будет ли действовать в 2024 году проездной за 49 евро в Германии: детали Фото: Deustchlandticket, проездной за 49 евро в Германии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Действие проездного за 49 евро в Германии, который стало рекордно популярным среди пассажиров, продолжат в 2024 году. Deustchlandticket получит финансирование в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на германские СМИ.

Федеральное правительство и правительства земель Германии пришли к соглашению, согласно которому до 2024 года будет продолжено действие безлимитного ж/д билета Deutschlandticket.

Билет, который стоит всего 49 евро, впервые был представлен в мае 2023 года. Он предоставляет владельцам доступ к неограниченному пользованию региональным и местным транспортом в стране в течение месяца.

Соглашение о продлении финансирования было согласовано на конференции Президента министров между федеральным канцлером Олафом Шольцом и премьер-министрами землі.

Соглашение будет предусматривать, что неиспользованные в 2023 году средства в размере 700 миллионов евро будут перенесены на 2024 год вместе с вкладом по 1,5 миллиарда евро от федерального правительства и правительства штата.

"Федеральное правительство поддерживало и поддерживает финансовые соглашения. Теперь дело за землями", – заявил министр транспорта Фолькер Виссинг.

Несмотря на успешное соглашение о финансировании некоторые немецкие транспортные ассоциации, такие как Немецкий Pro-Rail Alliance, призвали правительства заключить соглашение о постоянном финансировании проекта и определить сроки действия такой опции.

Ранее сообщалось, в какие страны кроме Германии можно ездить с проездным за 49 евро.

Также стало известно, где в Германии не действует билет за 49 евро.

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