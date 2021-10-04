Боротьба з поганою поведінкою. У яких країнах мандрівників просять підписувати "туристичні обіцянки"

Неформальні правила для країни часто спрацьовують як маркетинг

З недавнього часу мандрівникам потрібно пообіцяти, що вони стануть "кращими туристами", щоб відвідати деякі популярні локації в різних країнах. У деяких випадках відвідувачі повинні підписати "клятву" і пообіцяти, що вони будуть поводитися з повагою до країни під час відпустки, повідомляє британське видання Express.

За останні пару десятиліть міжнародний туризм пережив неймовірне зростання, і багатьом країнам довелося зіткнутися з надмірним туризмом. У виданні розбиралися, які країни вирішили змусити туристів "пообіцяти" поважати свою культуру і природу.

Ісландія: туристи зривали мох і кидали монети в гейзери

Ісландія стала однією з перших країн, яка запровадила "туристичне зобов'язання", щоб навчити туристів поважати місцеву природу.

"Після того, як в країні стався величезний сплеск приїздів туристів, країна усвідомила, що є проблема. Відвідувачів ловили на різній деструктивній поведінці. Туристи незаконно розбивали наметові табори, завдаючи шкоди ландшафту, а деякі навіть використовували кладовища країниу якості туалету", - пише видання.

Фото: В Ісландії зіткнулися з напливом туристів, після чого ввели неофіційні "правила поведінки" для мандрівників (unsplash.com/ josh-reid)

Глава Visit Iceland Сігрідур Дегг Гудмундсдоттір каже, що на сторінках ЗМІ можна зустріти негативні історії про туристів, які "роблять те, чого їм робити не належить".

"Замість того, щоб влаштовувати перешкоди та говорити "ви не можете туди потрапити", ми хотіли навчити мандрівників, як варто поводитися", — розповідає вона про новий підхід до туристів.

Команда управління з туризму Ісландії виділила сім головних факторів проблемної поведінки іноземних мандрівників - від небезпечних селфі до проїздів в локації, куди заїжджати заборонено. Зобов'язання для туристів в Ісландії ввели у 2017 році. Туристів просять підписати папір, у якому говориться, що вони будуть поважати правила країни.

Серед іншого, обіцянки включають наступні: "коли я досліджую нові місця, я залишу їх такими, якими їх для себе відкрив", і "коли природа кличе, я на її поклик не відповім".

Фото: В країні просять залишати туристичні локації такими ж, якими вони були до відвідування. Наприклад, не смітити та не зривати мох (unsplash.com/ cassie-boca)

Гудмундсдоттір додає: "коли ми ростемо в Ісландії, то вчимося бути в безпеці. Але не факт, що турист знає, як поводитися в нашій "пустелі".

Країна зіткнулася з проблемами, пов'язаними з тим, що люди зривали знаменитий зелений ісландський мох острова або проїжджали по ньому на машинах. Також там скаржилися на те, що туристи кидають монети у водні локації, наприклад, гейзери. Цим вони завдавали шкоди екосистемі.

Поважати культуру і боротися з "поганою поведінкою"

Деякі інші країни по всьому світу наслідували приклад Ісландії й ввели свої власні туристичні зобов'язання. Середи них - Нова Зеландія.

У цій країні для туристів теж приготували "обіцянку". Воно закликає мандрівників, серед іншого, "поважати культуру, подорожувати з відкритим серцем і розумом".

Гавайський ресторан Pono Pledge названий на честь слова "праведник" гавайською мовою. Тут теж придумали свої "обіцянки". Наприклад, "Я не буду кидати виклик смерті заради захоплюючих дух фотографій".

На жаль, загибель під час селфі стала більш частим явищем в популярних туристичних локаціях, особливо високогірних. У 2019 році французький турист загинув у Таїланді після спроби зробити селфі біля водоспаду.

В країнах, орієнтованих на приїзди туристів, запевняють, що прагнуть таким чином захистити самих мандрівників, природну красу своїх країн, а також заспокоїти місцевих жителів. Адже деякі туристичні активності можуть шкодити й місцевим жителям, яким доводиться боротися з "поганою поведінкою" гостей.

Фото: У деяких країнах незвичні правила для туристів спрацьовують як додаткове промо країни за кордоном (unsplash.com/ anastasiia-tarasova)

Поки що порушення туристичної обіцянки в Ісландії не тягне за собою сплати штрафу, якщо така поведінка також не порушує закон. Однак в інших країнах все ж придумали штрафи.

Зберегти старі традиції

Обіцянки, часто складаються всього з декількох сотень слів, з'являються на профільних сайтах і в рамках рекламних кампаній. Багато з них також працюють як маркетингова кампанія і самі по собі працюють як привернення уваги до країни, пише CNN Travel.

У місті Бенд, штат Орегон (США), частина зобов'язання вимагає, щоб люди стали більше ходити пішки та менше водити машину.

Місто Аспен американського штату Колорадо просить відвідувачів відмовитися від високої моди й одягатися так, як підходило б для висотної місцевості.

Попри те, що багато з обіцянок жартівливі або поетичні, вони розв'язують серйозні проблеми, пишуть у виданні. Особливо це важливо для підтримки туризму на місцях, коли ми вступаємо в еру подорожей після карантину.

У гавайському окрузі Мауї, коли в країні знову різко виріс туризм, стали просити відвідувачів пам'ятати про те, що вони відвідують "чужий будинок, священне місце і живу історію".

Фото: Туристи часто не знають, як поводитися в тій чи іншій країні, нерідко створюючи небезпеки й для самих себе (unsplash.com victoriano-izquierdo)

Острови Хайда-Гваї в Британській Колумбії, Канада, які закрилися для туристів через пандемію, також придумали зобов'язання для туристів.

"Прохання засновані на фундаментальних вченнях, які займають центральне місце в способі життя Хайда", — говорить Гаагвііс, також відомий як Джейсон Олсоп, президент народу Хайда.

Мета "обітниці Хайда" - познайомити відвідувачів зі збереженими до сьогодні старими традиціями й цінностями регіону. Серед них - Яхгууданг (повага до всіх істот), Талл Яхда (щоб зробити це правильно) і Ахл кьяананг тлааганг (запитати дозволу першим).

Чи працюють "туристичні обіцянки"

Подібні обіцянки за своєю природою засновані на ідеї того, що якщо ви дасте публічну обіцянку, то ймовірність її виконання буде вищою, пише CNN Travel.

З цієї причини більшість туристичних "обіцянок" носять освітній, а не каральний характер. Єдиним винятком є зобов'язання в Палау (держава в Мікронезії - ред.), яке передбачає штрафи аж до 1 мільйона доларів для відвідувачів, які свої обіцянки порушують.

Інші обіцянки можуть вказувати на небажану, а також протизаконну поведінку. Ісландська, наприклад, включає обіцянку водіям "ніколи не зійти з дороги", що також є правопорушенням, за яке ви можете бути оштрафовані.

Хоча немає точного способу виміряти, чи принесло якийсь ефект введення правил і чи було успішним, Гудмундсдоттір зазначає, що з моменту його введення в Ісландії було зареєстровано менше інцидентів, пов'язаних з поганою поведінкою туристів.

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