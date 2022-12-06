Предложений вдвое меньше. Сколько стоит арендовать жилье в Чехии в декабре

Украинцев, получивших убежище в Чехии, – более полумиллиона. Значительная часть этих людей нашли работу и для них актуален поиск жилья в аренду этой стране.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что происходит на рынке недвижимости в результате повышенного спроса со стороны наших граждан и сколько стоит арендовать жилье в Чехии.

Что происходит с ценами на аренду жилья в Чехии

Цены на аренду жилья в Чехии продолжают быстро расти. По данным экспертов, за прошлый год стоимость квадратного метра выросла на 11%. В самой дорогой Праге – на 15,6%, и аренда может продолжить дорожать на 500 крон в месяц, сообщает expats.cz.

В этом году квартир среднего размера на рынке аренды вдвое меньше, а из-за наплыва украинцев найти свободное жилье становится все сложнее.

Квартиры в Праге сейчас на пике стоимости с 2016 года – аренда стоит 360 крон за кв. м – то есть средняя цена краткосрочной аренды составляет 28500 крон (1172 евро) в месяц. В регионах жилье может стоить от 8000 крон (330 евро).

Снять комнату можно за 3000 крон (123 евро) в регионах и 6000-9000 крон (246-370 евро) – в Праге.

Фото: Аренда жилья, которое предлагают в группах Facebook (скриншот РБК-Украина)

На каких ресурсах украинцам найти жилье в Чехии

В Чехии есть платформы, где можно пользоваться услугами риэлтора, также такие, где владельцы размещают свои объявления и можно связаться с собственником недвижимости без посредников, рассказывает proukrainu.blesk.cz.

Например:

sreality.cz – можно найти жилье по удобному рубрикатору по территории и цене. Необходимо платить риелтору за помощь в поиске. Языки: чешский, английский, русский.

bezrealitky.cz – поиск жилья без посредников. За небольшую плату можно получить помощь по оформлению договора аренды. Ресурс имеет версию только на чешском языке.

hledambyt.cz – поиск квартир в Праге и за пределами с помощью услуг риэлторов. Придется уплатить 2 арендные платы заранее, а возвращаемый залог можно распределить частями.

Также есть подобные ресурсы: reality.cz, ulovdomov.cz, reality.idnes.cz, realhit.cz.

Фото: Примеры стоимости аренды квартир в Праге (скриншот РБК-Украина/sreality.cz)

Еще украинцам удобно искать квартиры и комнаты в аренду без посредников в группах в соцсетях:

Сколько стоят небольшие квартиры в Праге и других городах

В группах Facebook можно найти предложения 1-комнатных квартир в Праге по цене 600 евро в месяц:

"Хорошая меблированная 1-комнатная квартира на 4 этаже с лифтом, адрес: Křižíkova 75, Prague 8,. Цена аренды 15 000 крон/месяц + коммунальные услуги 5 000 крон/месяц, включая интернет. Депозит 20 000 крон крон, свободна с 5.12.2022. Домашние животные разрешены", – пишут в одном из таких объявлений.

Дешевле можно найти комнату в квартире, которую уже арендует другой житель. К примеру, комнату в двухкомнатной квартире с мебелью недалеко от остановок Botanicka zahrada, Výtoň и Karlovo náměstí, предлагается по цене 10 400 крон (427 евро). Впрочем, за такую сумму можно найти и отдельную однокомнатную студию с мебелью.

Фото: Стоимость аренды зависит от локации (скриншот РБК-Украина/sreality.cz)

Квартиры без мебели дешевле тех, которые уже готовы к проживанию. Хорошо меблированную 3-комнатную квартиру в Праге можно арендовать за 16 тысяч крон (660 евро).

Во других городах можно арендовать жилье значительно дешевле. К примеру, 2-комнатная квартира в Карловых Варах на 37 кв. м обойдется в 9000 крон, а в Брно 1-комнатная квартира студия сдается за 9400 крон.

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