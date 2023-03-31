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Пограничники Польши смогут отслеживать трудоустройство иностранцев: детали

Фото: Польские пограничники (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше пограничники получат доступ к базе данных трудоустроенных иностранцев и смогут проверять легальность их пребывания.

Такие изменения предусмотрены в законе об иностранцах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на in-poland.com.

Пограничная служба Польши (Straz Graniczna) получит доступ к реестру ZUS (Управление социального страхования), что позволит проверять иностранцев с точки зрения законности их вида на временное проживание.

21 марта президент Польши подписал изменения к закону об иностранцах. Основная часть документа нацелена на изменение положений, касающихся нелегального пребывания иностранных граждан: сроков выезда из страны, обжалования депортации, увеличения максимального срока запрета на въезд.

Закон также имеет важный пункт, который касается всех иностранцев: Пограничная служба Польши получит доступ к базе данных ZUS и данным трудоустроенных мигрантов.

Так, пограничники смогут видеть информацию, где работает иностранец, платятся ли за него взносы в Фонд социального страхования, дату окончания работы и прочее.

Это позволит отслеживать, действительно ли иностранец начал работать после получения вида на жительство, какую он получает зарплату. С прошлого года получить карту побыту (karta pobytu) – вид на временное проживание до 3 лет – можно только при доходе на уровне не ниже минимальной зарплаты. С 1 января 2023 года это 3480 злотых брутто (до отчислений).

Фото: Легальность работников будут контролировать пограничники (freepik.com)

Ранее эту информацию ZUS предоставлял в Пограничную службу и Государственную инспекцию труда (PIP) в течение 7 дней по запросу. Раз в квартал ZUS передавал информацию о работодателях, предоставивших работу хотя бы одному иностранцу.

Отмечается, что многие иностранцы после получения карты побыту нарушали закон о легальном пребывании. Например, не работали у указанного работодателя или не покидали страну после увольнения.

Со вступлением в силу закона пограничники смогут отслеживать такие нарушения.

Напомним, мы писали, что изменится для беженцев после получения "карты побыту" в Польше.

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