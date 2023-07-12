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В Прикарпатье появятся уникальные туристические локации: где их искать

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Среда 12 июля 2023 16:13
В Прикарпатье появятся уникальные туристические локации: где их искать Фото: Пейзажи в Карпатах (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ивано-Франковской области уже в скором времени туристам предложат три уникальных туристических объекта. Проекты местных общин стали победителями грантовой программы Украинского культурного фонда.

Что нового увидят путешественники в Прикарпатье, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

Три проекта Ивано-Франковской области стали победителями грантовой программы "Культура. Регионы".

  • Национальный природный парк "Гуцульщина" – с проектом "Гуцульская горница". Давний быт, традиции и гуцульские обряды там воспроизведут через современные интерактивные экспозиции и технологию дополненной реальности, а посетителям будут проводить мастер-классы по традиционным гуцульским ремеслам.
  • Рогатинский историко-краеведческий музей "Ополье". Там создадут креативное пространство – гончарную мастерскую "Опольская гончарня ". В рамках проекта собираются возрождать утраченное ремесло.

В Прикарпатье появятся уникальные туристические локации: где их искать

Фото: Гончарные изделия музея (facebook.com/opilliamuseum)

  • В Болехове реализуют проект культурно-туристического маршрута "Путями Натальи Кобринской в городе Болехове". Планируется создать путеводитель и сайт маршрута, 3D модели дома, в котором проживала Наталья Кобринская, и другого дома, где проходили встречи с культурными деятелями того времени.

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