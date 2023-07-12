В Прикарпатье появятся уникальные туристические локации: где их искать
Фото: Пейзажи в Карпатах (pixabay.com)
В Ивано-Франковской области уже в скором времени туристам предложат три уникальных туристических объекта. Проекты местных общин стали победителями грантовой программы Украинского культурного фонда.
Что нового увидят путешественники в Прикарпатье, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.
Три проекта Ивано-Франковской области стали победителями грантовой программы "Культура. Регионы".
- Национальный природный парк "Гуцульщина" – с проектом "Гуцульская горница". Давний быт, традиции и гуцульские обряды там воспроизведут через современные интерактивные экспозиции и технологию дополненной реальности, а посетителям будут проводить мастер-классы по традиционным гуцульским ремеслам.
- Рогатинский историко-краеведческий музей "Ополье". Там создадут креативное пространство – гончарную мастерскую "Опольская гончарня ". В рамках проекта собираются возрождать утраченное ремесло.
Фото: Гончарные изделия музея (facebook.com/opilliamuseum)
- В Болехове реализуют проект культурно-туристического маршрута "Путями Натальи Кобринской в городе Болехове". Планируется создать путеводитель и сайт маршрута, 3D модели дома, в котором проживала Наталья Кобринская, и другого дома, где проходили встречи с культурными деятелями того времени.
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