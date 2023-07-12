В Прикарпатье появятся уникальные туристические локации: где их искать

В Ивано-Франковской области уже в скором времени туристам предложат три уникальных туристических объекта. Проекты местных общин стали победителями грантовой программы Украинского культурного фонда.

Что нового увидят путешественники в Прикарпатье, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

Три проекта Ивано-Франковской области стали победителями грантовой программы "Культура. Регионы".

Национальный природный парк "Гуцульщина" – с проектом "Гуцульская горница". Давний быт, традиции и гуцульские обряды там воспроизведут через современные интерактивные экспозиции и технологию дополненной реальности, а посетителям будут проводить мастер-классы по традиционным гуцульским ремеслам.

– с проектом "Гуцульская горница". Давний быт, традиции и гуцульские обряды там воспроизведут через современные интерактивные экспозиции и технологию дополненной реальности, а посетителям будут проводить мастер-классы по традиционным гуцульским ремеслам. Рогатинский историко-краеведческий музей "Ополье". Там создадут креативное пространство – гончарную мастерскую "Опольская гончарня ". В рамках проекта собираются возрождать утраченное ремесло.

Фото: Гончарные изделия музея (facebook.com/opilliamuseum)

В Болехове реализуют проект культурно-туристического маршрута "Путями Натальи Кобринской в городе Болехове". Планируется создать путеводитель и сайт маршрута, 3D модели дома, в котором проживала Наталья Кобринская, и другого дома, где проходили встречи с культурными деятелями того времени.

Ранее мы рассказывали, чтов Украине действует единственная водяная кузница по старинным традициям.