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На Прикарпатті з'являться унікальні туристичні локації: де їх шукати

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Середа 12 липня 2023 16:13
На Прикарпатті з'являться унікальні туристичні локації: де їх шукати Фото: Краєвиди у Карпатах (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Івано-Франківській області вже незабаром туристам запропонують три унікальні туристичні об'єкти. Проекти місцевих громад стали переможцями грантової програми від Українського культурного фонду.

Що нового побачать мандрівники на Прикарпатті, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Три проекти Івано-Франківської області стали переможцями грантової програми "Культура. Регіони".

  • Національний природний парк "Гуцульщина" – із проектом "Гуцульська світлиця". Давній побут, традиції та обряди гуцулів там відтворять через сучасні інтерактивні експозиції та технологію доповненої реальності, а відвідувачам будуть проводити майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел.
  • Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля". Там створять креативний простір – гончарну майстерню "Опільська гончарня". У межах проекту збираються відроджувати втрачене ремесло.

На Прикарпатті з'являться унікальні туристичні локації: де їх шукати

Фото: Гончарні вироби музею (facebook.com/opilliamuseum)

  • У Болехові реалізують проект культурно-туристичного маршруту "Шляхами Наталії Кобринської в місті Болехові". Заплановано створити путівник та сайт маршруту, 3D моделі будинку, в якому проживала Наталія Кобринська, та іншого будинку, де відбувалися зустрічі з культурними діячами того часу.

Раніше ми розповідали, що в Україні діє єдина водяна кузня за старовинними традиціями.

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