Механизмы 18 века. В Украине действует единственная водяная кузница по старинным традициям

Село Лисичево Хустского района Закарпатья славится тем, что здесь находится единственная в Европе действующая водяная кузница-музей "Гамора". Сегодня окруженная плетеным забором одноэтажная водяная кузница – достопримечательность кузнечности и центр культурной жизни Закарпатья.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал о путешествиях Go-To.Rest рассказывает о том, чем уникальна эта туристическая аттракция региона.

От мануфактуры до завода. Как в селе возникла уникальная кузница

Первое письменное упоминание о деревне Лисичево относится к началу XV века. Уже в 1418 году сельская церковная община получила свою печать.

С 1760-х годов на месте кузницы "Гамора" на протяжении почти целого столетия действовала бумажная фабрика (папирня), принадлежавшая графам Телеки. Станки этого крупного промышленного объекта приводились в действие силой воды, двигавшей восемь валов фабрики. Папирня была оборудована 3 валами и 3 корытами.

Объем производства был существенным для тех времен. Так, в 1772 году здесь производилось 164 вязки бумаги разных сортов. В течение 1780-1825 годов бумагу, которую здесь выпускали, украшали водяными знаками с изображением семейного герба владельца и буквами "G" и "T" (Grof Teleki).

Фото: В селе Лисичево расположена единственная в Европе действующая водяная кузница-музей (Go-To.Rest)

Точная дата основания кузницы в селе Лисичево неизвестна. Впрочем, исторические источники доказывают, что "Гамора" начала свою деятельность почти два столетия назад ориентировочно 1850-х годах. По другим данным папирню переоборудовали в кузницу позже – в 1873 году. Так или иначе деятельность кузницы Гамора началась во второй половине XIX века.

На кузны в большинстве своем занимались производством сельскохозяйственного инвентаря. Предприятие производило косы, лопаты, мотыги, багры и так далее. С течением времени кузница начала совершенствовать свое оборудование и расширять производство. В течение первой половины XX века ежегодно в "Гаморе" производилось более 100 вагонов литья, а также 120 000 лопастей и мотыг. Первыми мастерами, которые обеспечивали деятельность "Гаморы", были словаки.

Фото с сайта Go-To.Rest

Для обеспечения молотов кузницы движущей силой перегородили реку Лисичанку плотиной и вырыли канал. На заре XX века механизмы кузницы приводились в движение с помощью пяти водяных колес с мощностью 8 лошадиных сил каждое. В те времена "Гамора" обеспечивала работой 15 кузнецов с таким же количеством помощников, инженера, управляющего, учетчика и кладовщика.

Лопаты, мотыги, топоры, подковы изготовленные на "Гаморе", экспортировались в Венгрию, Румынию и Югославию.

В чехословацкий период истории Закарпатья "Гамора" достигла уровня от мануфактуры до заводского производства. В качестве сырья здесь использовали залежи местной железной руды из вулканических туфов.

Фото с сайта Go-To.Rest

Наибольшего расцвета развитие кузницы достигло в 1949-1952 годах. В 1945 году кузницу реорганизовали Лисичевский кузнечный завод "Сила". На заводе люди работали в три смены, а количество рабочих достигало 40 человек. Кроме того, в 1947-1963 годах здесь работала малая гидроэлектростанция.

Есть три основные версии происхождения названия кузницы. По одной она происходит от слова Hammer, которое в переводе с немецкого означает молот. Дали это название кузнице немецкие поселенцы, проживавшие в те времена в Лисичеве. Даже в наши дни коренные жители Закарпатской области большие молоты называют гаммами. Вторая версия выводит название кузницы от фамилии словака, который был основателем "Гаморы". Согласно третьей – от украинского слова шум (гамір), ведь в кузнице всегда шумно.

Кузница в селе Лисичево имеет типичную конструкцию, широко распространенную в немецких и словацких землях Австро-Венгерской империи. Несмотря на то, что в похожие на закарпатскую "Гамору" кузницы сохранились в Германии и Словакии, они уже давно не используются по прямому назначению.

Видео: Как работает кузница по аутентичным механизмам (go-to.rest)

Тем временем уникальная особенность кузницы на Закарпатье – то, что она действует каждый день уже почти 200 лет. Наибольшего расцвета она достигла в 1930-е годы, когда она входила в четверку крупнейших металлообрабатывающих предприятий Закарпатья.

В те времена вплоть до 1990-х годов "Гамора" непрерывно действовала на полную мощность. На короткий промежуток времени деятельность кузницы была прекращена в результате наводнений 1998 и 2001 годов, разрушивших дамбу в Лисичеве.

В конце 2001 года за восстановление славы кузницы взялись предприниматели. Ими стали супруги Виктора и Ольги Петровцев, которые взяли "Гамору" в аренду. Благодаря их усилиям была сооружена новая плотина и возобновлена деятельность кузницы.

Аутентичные механизмы. Как выглядит кузница сегодня

"Гамора" находится вблизи реки Лисичанка: благодаря ее водам действуют механизмы кузницы. Для приведения в движение огромных молотов была обустроена кассня (канал) длиной 1 километр.

Эта система обустроена таким образом, чтобы вода из Лисичанки по каналу попадала в лотоки (деревянное сооружение для хранения воды). Лотоки держатся на деревянных столбах, которые называются цвангли. Вода из лотоков льется на колесо, движущееся для молота внутри кузницы. Остатки воды, вытекающие из лотоков, создают небольшой водопад.

Фото: Схема рабочего механизма кузницы (wikipedia.org)

Здание основного дома кузницы стоит на каменном фундаменте. Ее длина составляет 31 метр, ширина – 8,5 м, высота – 7,8 м.

Цех, где действует кузница – это одноэтажное здание без подвала общей площадью 205 кв.м. Здесь расположены два молота, опирающихся на брусья и дубовые стояки. Его движителем служит колесо, вращающееся благодаря давлению воды, стекающей по деревянным желобам. Один оборот колеса наносит 16 ударов молотом. Количество ударов регулируется благодаря специальному конусу-регулятору.

Фото: Кузница ежегодно становится местом проведения фестивалей (wikipedia.org)

"Сердце" каждой кузницы – печь. В печах "Гаморы" с помощью специальных мешков огонь раздувается до температуры +1200 градусов цельсия. Эти большие печи в "Гоморе" называются "коха". Сначала металлическую заготовку (флэк) накаляют в этих печах. Далее благодаря большому молоту флэк открывается до необходимой толщины, а затем меньшим молотом и кузнечными инструментами заготовку превращают в определенное металлическое изделие – лопату, мотыгу, кирку (топор) и так далее.

Кузница "Гамора" действует уже третий век и является настоящей гордостью Закарпатья. В 2023 году ее внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Фестиваль кузнечного искусства

История местного фестиваля уходит в 1987 году. Тогда его проводили как районное фольклорное мероприятие "На Гамору гуслі кличуть". А уже в следующем году его проводили с участием кузнецов под названием "Фестиваль ковальського мистецтва та фольклору”.

В 2007 году Всеукраинская ассоциация кузнецов возродила это замечательное мероприятие и начала проведение в "Гаморе" ежегодного международного фестиваля кузнечного мастерства.

В 2008 году тематикой фестиваля был выбран "Звук металу", а в 2009 году - "Вода". Фестиваль проводится и сейчас. Традиционно его организуют в последние выходные июня. Сейчас он проходит как фестиваль кузнечного искусства и этнической музыки.

Фото: Все созданные на фестивалях предметы хранят во дворе кузницы (Go-To.Rest)

Все предметы, созданные на фестивалях, хранят во дворе кузницы. Особого внимания заслуживает металлическое дерево "Свет", которое создали в память о кузнецах Григории Матяше и Петре Федоряке, героически погибших на фронте современной российско-украинской войны. Это произведение искусства символизирует мечту украинцев о победе и лучшем будущем.

Ежегодно фестиваль кузнечного искусства в "Гаморе" посещает более 10 000 туристов.

Музей "Гамора". Вход бесплатный

Кузница "Гамора", помимо действующего предприятия, также является музеем. Вход в него свободный. Работает ежедневно с 08:00 до 16:00 часов. Но о своем визите в кузницу следует заранее договориться с владельцем Гаморы Виктором Петровци по телефону +380679027721.

Фото: Вход в музей бесплатный (Go-To.Rest)

Где поселиться поблизости. Цены на жилье

Вблизи села Лисичево можно найти разные варианты проживания на разный бюджет. В Хустском районе много частных домовладений, мини-гостиниц, коттеджей и больших гостиничных комплексов и санаториев.

Самый дешевый вариант проживания – жилье в частном секторе. Стоимость – от 250 грн с человека в сутки. Однако в эту цену не входит питание.

Самые простые коттеджи стоят от 700 грн в сутки с человека, но их следует бронировать заранее. Усадьбы премиум-класса стоят от 3,5 тысячи гривен в сутки. Цены на отдых в гостиницах Хустского района начинаются от 500 грн в сутки за стандартный двухместный номер без питания.

В целом цены на проживание и питание вблизи села Лисичево достаточно приемлемые.

Что интересного посетить рядом

В самом селе Лисичево кроме кузницы Гамора находится каменный храм святого Архистратига Михаила 1927 года постройки.

Рядом с селом – немало интересных для туристов локаций для отдыха в любое время года. Например, Национальный природный парк "Очарованный край", где можно полюбоваться удивительными скалами и сделать невероятные фотосессии.

Любители термальных вод могут оздоровиться в термальных водах села Велятино или посетить известный курорт Шаян. Любителям старинных замков и средневековых храмов стоит попасть на экскурсии в городах Хуст и Мукачево.

Зимой рядом с Лисичевым действует известный в Закарпатье горнолыжный курорт Осий.

Фото: Курортное село Шаян, Закарпатье (wikipedia.org)

Как добраться до кузницы "Гамора"

На авто. Самый удобный способ приехать в село Лисичево – на своем авто. Надо ехать по трассе Т0712 через Сваляву в село Кушница, где повернуть в село Лисичево.

Самый удобный способ приехать в село Лисичево – на своем авто. Надо ехать по трассе Т0712 через Сваляву в село Кушница, где повернуть в село Лисичево. Железной дорогой. Ближайшие к Личичему железнодорожные станции – Хуст, Свалява, Мукачево и Ужгород.

Ближайшие к Личичему железнодорожные станции – Хуст, Свалява, Мукачево и Ужгород. Автобусы. Автобусы от разных компаний-перевозчиков регулярно отправляются из Ужгорода, Мукачево, Хуста или Иршавы в Лисичево.

Путешествие в кузницу "Гамора" станет ярким приключением, которое познакомит вас с древней магией кузнечного искусства.

Кстати, озеро Дедово расположено в одноименном селе Береговского района Закарпатской области. Отсюда всего 5 километров до города Берегово. Это место привлекает любителей пляжного отдыха и этим летом может стать хорошей альтернативой отдыху на море.

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