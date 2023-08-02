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Правильная сделка. Что нужно знать о покупке подержанного авто в Польше

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Среда 02 августа 2023 16:45
Правильная сделка. Что нужно знать о покупке подержанного авто в Польше Фото: Автомобили в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Польше активно покупают подержанные автомобили. Но не все знают о документировании покупки и вариантах уплаты налога.

Как правильно оформить сделку и что нужно знать о налогах, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Что нужно учесть в договоре купли-продажи подержанного авто

Купить подержанный автомобиль в Польше можно на основании:

  • договора купли-продажи;
  • фактуры VAT;
  • фактуры VAT-маржа.

При покупке подержанного автомобиля у другого физического лица обычно оформляют договор купли-продажи. Такой документ можно создать онлайн с помощью специальных ресурсов или составить самостоятельно. Он должен содержать четкую информацию:

  • дату и место заключения документа;
  • определение сторон сделки: данные продавца и покупателя (имя, фамилия, PESEL, адрес проживания, адрес прописки, вид и номер документа, удостоверяющего личность); для юридического лица – название, NIP, REGON, адрес офиса. Следует вписать данные всех владельцев транспортного средства, если их несколько;
  • определение предмета продажи – указать регистрационные номера автомобиля, номер VIN, марку, модель.
  • заявление продавца, что он является владельцем транспортного средства и имеет право распоряжаться им;
  • цену продажи транспортного средства;
  • способ оплаты (наличный/безналичный перевод/бартер);
  • информацию, кто будет платить налог PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Обычно эта обязанность лежит на покупателе, но стороны могут договориться иначе.
  • Список приложений: техпаспорт, регистрационное свидетельство, полис страхования OC, сервисная книжка.

Правильная сделка. Что нужно знать о покупке подержанного авто в ПольшеФото: Автомобили на дороге в Польше ( pixabay.com )

Покупка подержанного авто на основании фактуры VAT

При покупке автомобиля у юридического лица сделка будет вероятно сопровождаться фактурой VAT, предусматривающей добавление к первоначальной цене еще 23%. Эта сумма ляжет на плечи покупателя.

Покупка автомобиля в комиссионном сервисе может быть задокументирована фактурой VAT-маржа. Это наименее популярная форма сделки, но покупатель платит налог только с наценки.

К примеру, автосалон купил подержанный автомобиль за 10 тысяч злотых, а продает за 13 тысяч злотых. Благодаря фактуре VAT-маржа, комиссионный автосалон уплатит налог VAT только от суммы 3 тыс. злотых. Если бы машина продавалась по обычной фактуре VAT, то налог пришлось бы уплачивать от полной цены.

Какие обязанности у покупателя подержанного автомобиля в Польше

Новый владелец должен в течение 14 дней уплатить налог РСС (podatek od czynności cywilnoprawnych) – 2% от стоимости покупки. Штраф за несвоевременность уплаты такого налога – от 360 злотых до 20-кратного размера минимальной зарплаты (72 тыс. злотых).

Налог РСС не нужно платить в следующих случаях:

  • если подержанное авто покупается у юридического лица, в том числе в комиссионном автосалоне. Но если владельцем авто является физическое лицо, то налог РСС придется уплатить.
  • если автомобиль стоил менее 1000 злотых. Но попытка искусственного занижения цены может быть расценена как мошенничество. За это можно получить большой штраф и проблемы с законом.
  • если привезти в Польшу подержанный автомобиль, зарегистрированный за границей. В таком случае уплачивается акциз за импорт: 3,1% для транспортных средств с двигателями объемом до 2 л и 18,6% для транспортных средств с двигателями с большим объемом.
  • от налога РСС освобождаются люди с инвалидностью.

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