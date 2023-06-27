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Кроме больших городов. Какие земли Германии принимают украинских беженцев

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 14:01
Кроме больших городов. Какие земли Германии принимают украинских беженцев Фото: Украинские беженцы в Берлине (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия принимает самое большое количество украинских беженцев в Европе. Многие регионы страны уже переполнены и там не осталось мест для расселения.

Какие земли еще принимают украинцев в июне, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на uahelp.wiki.

Между землями существует соглашение по квотам приема беженцев. Земли, которые перевыполняют свою квоту, могут временно "закрываться", отмечается на сайте.

Список земель, которые принимали украинцев по состоянию на середину июня:

  • Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);
  • Байерн (Bayern);
  • Гессен (Hessen);
  • Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);
  • Саксония (Sachsen);
  • Тюрингия (Thüringen).

Отмечается, что украинцев в этих землях принимают за исключением крупных городов.

Людей, которые прибывают в лагеря в непринимающих землях, перенаправляют в принимающие земли.

"Сейчас все квоты на пределе, поэтому статус "земля принимает/не принимает" может меняться несколько раз в течение дня, ни на что рассчитывать нельзя. Вам нужно ехать в лагерь, где вас накормят, обогреют, дадут передохнуть или переночевать и направят туда, где в этот момент готовы вас принять", – обращают внимание на странице проекта.

Самые большие пункты первичного приема – в Ганновере Messhalle или в Берлине Tegel. Там кроме прочего выдают бесплатный билет на поезд до следующего пункта назначения.

Список лагерей, где принимают украиских беженцев и особенности размещения можно изучить по ссылке.

Напомним, мы писали, как доехать в Германию из городов Польши.

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