Возврат владельцу. Кому принадлежит самолет, который вылетел из "Борисполя"

19 декабря из аэропорта Борисполь эвакуировали самолет Boeing 777-300ER, у которого было название на борту Azur Air и ливрея цветов российского флага. Это вызвало слухи, что самолет вернули якобы российскому владельцу.

Кому принадлежит авиалайнер, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Boeing 777-300ER с бортовым номером UR-AZR поступил во флот авиакомпании Azur Air Ukraine в конце 2021 года. До этого самолет использовался в российской авиакомпании Azur Air. Авиакомпания Azur Air Ukraine использовала сине-желтую ливрею, но этот самолет не перекрашивали, чтобы сэкономить. Изменили только регистрацию и заменили российский флаг на фюзеляже на украинский.

Отмечается, что подобная ситуация была не новой. Поскольку российский и украинский авиаперевозчики аффилированы с туроператором Anex Tour и перевозили его туристов, самолеты могли менять регистрацию и пункт базирования в зависимости от спроса на туры в той или иной стране. Поэтому авиалайнеры в желто-синей ливрее могли оказаться в России, а самолеты, разукрашенные в цвета российского флага – в Украине.

Фото: Вылет Boeing 777-300ER UR-AZR из Борисполя 19 декабря (скриншот из видео аэропорта "Борисполь")

Впрочем, согласно реестру гражданских воздушных судов Украины, Boeing 777-300ER UR-AZR не принадлежит россиянам. Его владелец – одна из крупнейших мировых лизинговых компаний AerCap из Ирландии.

Такую же информацию подтверждает юрист по авиационному праву Андрей Гук на своей странице в Facebook.

"Из Борисполя вылетел самолет украинской авиакомпании с украинским бенефициаром, который находится в реестре воздушных судов Украины под регистрационным знаком UR-AZR. Владелец самолета – AERCAP Ireland – одна из крупнейших лизинговых компаний в мире, у которой немало претензий к РФ", – написал он.

Как стало известно avianews.com, вылет этого авиалайнера 19 декабря из Украины во Францию был официальным возвратом самолета его владельцу. Boeing 777-300ER UR-AZR вернули AerCap. Теперь компания будет решать, что делать с этим бортом.

Boeing могут разобрать на запчасти или найти нового эксплуатанта. Как отмечает издание, летать на нем будет точно не российская авиакомпания. AerCap базируется в стране ЕС и должен выполнять западные санкции против российской авиации. Они запрещают передачу в Россию западных самолетов, следовательно, эвакуированный из Борисполя авиалайнер не будет перевозить пассажиров под российским флагом.

Напомним, мы писали, что из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет. Видео эвакуации поделились в столичном аэропорту.

Также мы рассказывали, что из Борисполя вылетел самый большой в Украине пассажирский самолет. Это был авиалайнер компании Skyline Express, ранее называвшейся Azur Air Ukraine.