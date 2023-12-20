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Крупнейший в Украине. Что известно о самолете, вылетевшем из "Борисполя"

Среда 20 декабря 2023 13:15
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Крупнейший в Украине. Что известно о самолете, вылетевшем из "Борисполя" Фото: Boeing 777-300ER Azur Air (flickr.com/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

19 декабря из международного аэропорта "Борисполь" вылетел гражданский самолет украинской авиакомпании. Это самый большой пассажирский авиалайнер в Украине Boeing 777-300ER.

Что известно о воздушном судне, которое эвакуировали за границу, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Самолет авиакомпании Skyline Express, которая ранее называлась Azur Air Ukraine, утром 19 декабря вылетел из аэропорта "Борисполь" и через несколько часов приземлился во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи. Об этом свидетельствуют открытые данные онлайн-радара flightradar24.

Этот аэродром используется как база для технического обслуживания и длительного хранения самолетов.

В Украину авиалайнер Boeing 777-300ER поступил в конце 2021 года. До этого его эксплуатировали в российской авиакомпании Azur Air. У самолета рекордная для авиации Украины емкость самолета – авиалайнер мог перевозить 531 пассажира.

До начала войны в Украине воздушное судно под позывными Azur Air Ukraine перевозило туристов туроператора Anex Tour по курортным направлениям – в Доминикану и Мексику.

Во время вторжения этот Boeing 777-300ER с регистрацией VQ-BZD находился в столичном аэропорту "Борисполь". Из-за закрытия воздушного пространства для гражданской авиации самолет не смог вылететь.

За время войны из аэропорта "Борисполь" ранее удалось эвакуировать три самолета.

В частности, 20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400. Они прибыли в "Борисполь" в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и не могли вылететь из страны из-за закрытого неба.

4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла перегнать свой самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP из аэропорта "Борисполь" в Румынию. На момент вторжения это было единственное воздушное судно авиаперевозчика, которое оставалось в Украине.

Напомним, мы писали, что из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет. Видео эвакуации поделились в столичном аэропорту.

Также мы рассказывали, что из Львова эвакуировали за границу третий гражданский самолет. Перелет в Варшаву авиалайнер совершил 1 июня.

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