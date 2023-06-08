Как научиться покупать самые дешевые авиабилеты: проверенные способы

В последнее время многие украинцы возвращаются из Европы. Часть из них уже планирует оставаться дома, а другая привозит на лето деток: во многих странах начались школьные каникулы, и дети наконец-то хотят увидеть своих бабушек и дедушек.

Живя в отдаленных странах Европы, многие украинцы добираются в ближайшие аэропорты Украины, а дальше садятся на автобусы или поезда. Часть наших сограждан к вынужденному переезду в Европу активно не путешествовала. И не все знают, как купить билет на самолет бюджетно.

Специально для TRAVEL РБК-Украина специалист по туризму и оформлению виз Марина Казакова дает советы из собственного опыта о том, как приобрести авиабилеты максимально экономно.

5 правил покупки авиабилетов, которые сэкономят ваши средства

За годы работы в туризме я нашла свою индивидуальную систему бронирования авиабилетов, которая минимизирует ошибки. Поделюсь своими советами, и вы сможете покупать билеты бюджетно. Правила подойдут всем независимо от того, летите ли вы впервые или уже имеете большой опыт в авиапутешествиях.

скажите "нет" сайтам-агрегаторам

Вы можете пользоваться поиском билетов на kiwi, momondo, shyscanner и других ресурсах, но покупать билеты рекомендую исключительно на официальном сайте той или иной авиакомпании.

Зачем, подумаете вы? Если вам нужно внести изменения в билет (например, дату или добавить багаж), вряд ли вы сможете контактировать со службой поддержки сайта-агрегатора. Как правило, они не соответствуют пользователям или вносят изменения слишком поздно. После того как ваш самолет уже улетел, рейс состоялся, изменить ничего уже невозможно.

В то же время авиакомпания имеет специальную линию поддержки, где вы можете онлайн или по телефону в считанные минуты внести изменения в билет.

Фото: Советы о том, как купить авиабилеты бюджетно, подойдут и новичкам, и опытным путешественникам (unsplash.com)

планируйте путешествие заранее

Здесь стоит знать об одном принципе – билеты на регулярный рейс с каждым днем дорожают. Говорят, что самая низкая цена билетов обычно бывает за 52 дня до вылета.

В то же время на чартерный рейс это правило работает наоборот: чем ближе к вылету, тем дешевле. Но! В летний высокий сезон билеты разлетаются как горячие пирожки. Можно не успеть "схватить".

Напоминаю, что регулярный рейс – тот, который летает по расписанию (например, Lufthansa, Air France, Wizzair, Ryanair). Чартерный – это рейс под заказ (например, Sky Up, Fly Lili).

покупайте багаж заранее

Добавляйте багаж сразу при покупке билета. За несколько дней до вылета он будет стоить подороже. А если покупать в аэропорту на стойке регистрации, будет самая высокая цена.

Фото: Бытует мнение, что самая низкая цена билетов обычно бывает за 52 дня до вылета (unsplash.com)

проверяйте габариты вашей ручной клади

Перед вылетом убедитесь, что габариты вашей клади совпадают с требованием авиакомпании.

Особенно это касается лоукостов (Wizzair, Ryanair). Как правило, вас попросят поставить багаж в специальную рамку, и если он не поместится по ширине, высоте или длине, то вас обяжут сдать сумку в багаж. И помните: в таком случае вы оплатите максимальный тариф!

проверяйте правила транзита

Особенно этот совет касается рейсов через Великобританию. Часто для пересадки в Лондоне требуется транзитная виза. Проверить, нужна ли виза, можно на государственном сайте Британии, где дают ответы на часто встречающиеся миграционные вопросы.

Также напомню: независимо от того, какой у вас рейс, для транзита через любой аэропорт США вам нужна виза. Иначе в самолет вас не пустят!

Совет-бонус. Каждый раз перед тем, как проверять стоимость авиабилетов, почистите cookie-файлы в браузере, которым вы пользуетесь.

Вы будете удивлены некоторыми цифрами. Иногда авиакомпании, чтобы стимулировать вас быстрее приобрести билет, при повторной проверке стоимости билета ставят цену выше. Рассчитывая на то, что это привлечет внимание клиента. Часто бывает так: человек видит, что билет подорожал и думает, что надо покупать быстрее.

Фото: Сайты-посредники не смогут прийти на помощь клиентам авиакомпаний (коллаж РБК-Украина)

Желаю вам находить билеты на дом легко, не тратя лишнее время и деньги!

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