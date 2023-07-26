Более 2 млн евро. Город в ЕС покупает парк отдыха, чтобы разместить украинских беженцев

Местные власти Нидерландов планируют приобрести парк отдыха для временного размещения беженцев из Украины. На это выделят 2,2 млн. евро.

За эти средства планируется предоставить жилье 200 беженцам из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на dutchnews.nl.

В нидерландском городе Ден Хам в парке для кемпинга De Blekkenhorst планируют поселить до 200 украинских граждан до конца года. Этот город находится в 35 км от столицы провинции Зволле.

Совет общины Твентеранда планирует выделить 2,2 миллиона евро за парк отдыха, чтобы выполнить свои обязательства перед провинцией по размещению 191 украинца. Местные власти выкупили весь участок, включая все объекты, в частности бассейн.

На участке расположены деревянные шале и домики разного типа. К ним добавят еще 30 домиков до того, как начнут массово заселять украинцев. На этом месте уже проживает небольшая группа украинцев, но для туристов с собственными караванами и палатками аренда отдельных зон остается доступной.

"Когда война закончится и украинцы разъедутся домой, мы снова продадим парк", –сообщил мэр Ганс Брокхайзен.

С начала войны временную защиту в Нидерландах получили более 94 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, что украинцев в Британии выселяют из гостиниц в трейлеры.

Также сообщалось, что столица Нидерландов запретила целый вид туризма.

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